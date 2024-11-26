以史為鑑 美股連兩年大漲20%之後 第3年將續漲兩位數

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-26 16:00

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標普 500 指數在 2023 年飆升 26%，並有望在 2024 年上漲 27%。目前許多分析師對美股 2025 年看法謹慎，但若參考歷史，投資者可能再迎來美股上漲的一年。

Carson Group 首席市場策略師 Ryan Detrick 周一 (25 日) 發布報告強調，歷史表明，明年股市可能會延續牛市，並帶來高於約 10% 的年均回報率。

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Detrick 表示：「看空者可能會失望地發現，連續 20% 的年增長率之後，出現強勁回報是完全正常的。」

他指出，自 1950 年以來，標普 500 指數連續兩年上漲 20% 或以上的情況已有 8 次。在這 8 次中有 6 次，第 3 年出現了正收益，總體平均回報率和中位數回報率分別為 12% 和 13%。

Detrick 表示：「利潤連續兩年增長 20%，實際上表明 2025 年回報率有可能高於平均水準，這是我們明年的預期。」

讓他對明年股市做出樂觀估計的根本原因，包括整體經濟穩健和企業獲利上升。

Detrick 表示：「當經濟持續出人意料地上行時，你往往會獲得穩健的收益。」他補充說，標普 500 指數明年的每股收益預計將達到 269 美元，比 2023 年初增長 19%。

Detrick 說：「投資方面沒有什麼聖杯，但當我們看到盈利預期創下新高時，我們將其視為增持股票的一個重要原因，而且現在仍然如此。」

他強調，牛市持續的時間通常比想像中的更長，平均年齡為 5 年半。