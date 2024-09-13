什麼信號？巴菲特近40年戰友賈恩 拋售波克夏逾半數持股

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-13 09:15

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波克夏 (Berkshire Hathaway) (BRK.B-US) (BRK.A-US) 管理層向來以低調著稱，本周卻驚爆一個令市場議論紛紛的動向：公司副董事長、分管保險業務的 Ajit Jain (賈恩) 拋掉其半數以上的波克夏持股。

監管文件顯示，Jain 在 9 月 9 日以 695417.65 美元的價格，賣掉了 200 股波克夏 A 類股，等同於套現 1.39 億美元。

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這使得 Jain 的 A 類持股剩下 61 股，而他和他的配偶為了後代的利益而建立的家庭信託持有 55 股，他的非營利公司 Jain 基金會持有 50 股。9 日出售的規模相當於他在波克夏海瑟威總股份的 55%，為 Jain 自 1986 年從麥肯錫跳槽至波克夏公司以來的持股最大下降幅度。

針對減持一事，有媒體打通了 Jain 的電話，但他拒絕給予回應。波克夏一如既往地保持沉默，任由外界評論。

在諸多揣測中，較主流的有兩個猜想：估值論和退休論。

估值論

目前還不清楚賈恩出售的動機是什麼，但其出售時間點確實搭上了波克夏最近的高價。截至 8 月底，該股今年已上漲近 24%，交易價已超過 70 萬美元，市值達到 1 兆美元。

同時，波克夏最近股票回購速度也放緩，第二季僅回購了價值 3.45 億美元的自有股票，大大低於前兩季各 20 億美元的回購金額。

馬裡蘭大學 Robert H. Smith 商學院金融學教授 David Kass 認為：「這似乎是一個信號，表明 Ajit 認為波克夏已經被充分估價。」

然而，Glenview 信託公司資訊長兼波克夏股東 Bill Stone 認為，這充其量只是表明該股並不便宜。「帳面價值超過 1.6 倍，可能接近巴菲特對內在價值的保守估計。我預計波克夏不會在這個價位上進行高額的（如果有的話）股票回購。」

退休論

出生於印度的 Jain 在波克夏無與倫比的成功中發揮了至關重要的作用。他推動了再保險行業的發展，最近還完成了汽車保險業務 Geico 的轉型，使其扭虧為盈。

2014 年時，巴菲特曾公開宣布 Jain 和 Greg Abel 都會是他的合格接班人（最後他選擇了 Greg Abel）。

巴菲特在 2017 年的年度股東大會信件上稱讚 Jain 為波克夏「創造了數百億美元的價值」，並向股東表示，如果要拿自己交換 Jain，「別猶豫，這是個好交易。」

2018 年，Jain 獲任命為保險業務副董事長，並被任命為波克夏董事會成員。

巴菲特頂著 94 歲高齡仍在華爾街叱吒風雲，令人忽略了一項事實：Jain 今年也已經 73 歲了。

當巴菲特宣布 Abel 接班時，外界普遍認為的核心原因，就包括 Abel 的年紀比 Jain 小 11 歲。不過在去年的股東會上，巴菲特曾公開表示，Abel 和 Jain 之間不存在任何競爭，Jain 「從未想過要管理波克夏」。