怒X右翼化 近千萬人轉戰Bluesky！華裔營運長：全公司20人團隊光救火就忙翻了

鉅亨網編譯許家華 2024-11-26 12:31

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在美國總統大選結果揭曉後，許多民主黨人，包括一些左翼知名人士，紛紛宣布退出馬斯克旗下的社群媒體平台 X（前身為推特）。同時，另一個替代 X 的社群媒體平台 Bluesky 突然崛起，用戶數量大幅增加。

選舉結果公佈後的第二天，X 的用戶流失超過了馬斯克領導期間的任何一天，打破了 2023 年 12 月創下的紀錄，當時馬斯克將陰謀論者亞歷克斯 · 瓊斯的賬戶恢復後，就有 65,000 名用戶離開了該平台。

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過去一周，Bluesky 每天新增近 100 萬用戶，成長速度驚人。儘管 Bluesky 的用戶總數激增了 5 倍以上，但截至上周五，其用戶總數仍僅為 2150 萬人，與 X 的 5.88 億帳戶相比，仍處於較小的規模。(Bluesky 10 月選前用戶約 1300 萬人)

許多用戶選擇離開 X 或停用帳戶，原因在於他們認為平台的環境「有毒」或「令人不安」。馬斯克在 X 上推廣某些政治立場，引發了用戶的不滿。民主黨策略師羅德爾 · 莫利諾表示，X 在過去一年中變得更加有害，極度縮減進步聲浪，成為一個保守的精神圈。

隨著用戶對社群媒體平台的選擇日益多樣化，Bluesky 的迅速崛起反映了社群媒體使用習慣的改變。西北大學傳播與公共政策中心主任艾瑞克 ‧ 尼斯貝特指出，社群媒體生態正在朝著更加分散和多樣化的方向發展，用戶越來越傾向於選擇符合自己政治觀點的平台。

Bluesky 的發言人 Emily Liu 表示，該平台專注於讓用戶對其線上身分和體驗進行「控制」。使用者可以建立「自訂資訊流」，而不是僅依賴預設的建議頁面。 Liu 指出，用戶對信任和安全的需求推動了 Bluesky 的成長。

Bluesky 全公司 20 人團隊目前處於「救火模式」

但這種規模的擴張也帶來了一些成長的煩惱。 Bluesky 本月初經歷了一次中斷，該公司表示這是由外部網路供應商造成的。

Bluesky 華裔營運長 Rose Wang 透露，公司已經收到大量用戶要求添加新功能的請求。其中一些功能在 X 上已經存在，例如收藏貼文和熱門話題清單的功能，然而，雖然團隊希望開發新產品，但新用戶如此規模的激增，導致公司必須先將精力放在審核和「救火」等核心重點上，因此公司正在加快購買和部署伺服器，以確保平台平穩運行。

Rose Wang

Bluesky 計劃在年底前推出付費訂閱模式，將包括可自訂介面和更多功能。儘管面臨用戶激增帶來的挑戰，Bluesky 仍致力於提供良好的用戶體驗。

隨著越來越多用戶離開 X 並轉向 Bluesky，馬斯克領導下的 X 的未來前景引發了廣泛討論。喬治華盛頓大學數據、民主與政治研究所創始主任史蒂文 · 利文斯頓表示，X 在馬斯克的領導下變得更加同質化，部分內容成為「川普主義」右翼的喉舌。

莫利諾表示，X 的改變是馬斯克減少內容審核措施的結果，而且在內容方面「獨斷專行」。該平台的演算法一再被指責偏袒馬斯克的帖子，這些帖子往往涉及他的右傾觀點和與川普的聯盟。

億萬富翁投資者馬克 · 庫班在賀錦麗的競選活動中發揮了重要作用，他雖然沒有完全離開 X 平台，但從本月開始在 Bluesky 上持續發文，並在自己的介紹訊息中寫道：「你好，不那麼仇恨的世界。」

庫班表示，他目前很喜歡 Bluesky，稱其為「一個真正可以讓你進行社交的社交網絡」。

庫班說：「沒有人操縱演算法，影響網站的基調，它更多是由社群驅動的。」顯然他是在暗指馬斯克操縱 X。

不過，馬斯克和 X 都沒有公開討論過 Bluesky。