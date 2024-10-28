波克夏下周一將公布Q3財報 股神巴菲特將連8季賣股？專家這樣說

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-28 17:24

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股神「巴菲特」掌舵的波克夏海瑟威 (BRK.A-US)將於下周一 (11 月 4 日) 公佈第三季財報，很有可能出現連 8 季淨賣超股票，專家認為他的持續賣股行動，恐預示華爾街將有大麻煩。

數據顯示，自前年 10 月開始的第四季以來，巴菲特和他的投資組合經理人 Todd Combs 或 Ted Weschler 開始以有計畫性的方式削減公司的投資組合。根據公司現金流量表，巴菲特和他的投資團隊已經連 7 季度凈賣超股票，自 7 月中以來，巴菲特已賣出約 2.66 億股美國銀行 (BAC-US) 股票，價值超過 100 億美元。

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在 2022 年第四季，股神凈賣超 146.4 億美元股票，隔年逐季賣出 104.1 億美元、79.81 億美元、52.53 億與 5.25 億美元，到了今年前兩季又分別再賣股 172.81 億美元跟 755.36 億美元，這意味著在 2022 年 10 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期間，股票賣出比購買多出 1316 億美元。

除參加華爾街最期待的 2024 年股票逆拆外，巴菲特還選擇削減波克夏的投資組合，增加現金部位，期盼在下一次大跌期間利用價格混亂的機會。

一項估值指標也顯示，美股正處於史上最昂貴的本益比水位之一，標普 500 指數的席勒本益比截至上周二 (22 日) 收於 37.27，該指標也被稱為週期性調整市盈率(CAPE)。該指標比今年高點略低，是自 1871 年 1 月以來連續牛市中第三高的數值。

標普 500 指數席勒本益比之所以如此有用，是因為它考慮過去 10 年經通膨調整后的平均收益。傳統本益比只考慮過去 12 個月每股 EPS，很容易受到大事件如新冠疫情的影響，席勒本益比考慮過去 10 年 EPS 的歷史數據，可進行更準確的歷史估值比較。

過緊去 153 年，僅 6 次牛市期間席勒本益比超過 30 倍，之前五次下跌後，標普 500 指數、道瓊和那斯達克市值下跌了 20% 至 89%。

雖然席勒本益比不是一個計時工具，但迄今它在預測華爾街主要股指最終大幅下跌方面有著完美的記錄。

雖然巴菲特持續增持現金向市場發出了一個非常明確的資訊，即華爾街許多領先企業的高估值從長遠來看是不可持續的，但它們也帶來希望，巴菲特及其投資團隊並未做空證券或買入看跌選擇權。

自 1945 年二戰結束以來，美國經濟經歷 12 次衰退，其中 9 次在不到一年時間裡復甦，其他三個則沒有超過 18 個月。相比之下，有兩次經濟擴張時期超過 10 年大關，大多數成長期都持續多年。巴菲特和他的團隊意識到讓機會對他們有利的價值，且押注美國經濟將逐漸擴張是個明智的舉動。

在標普 500 指數去年 6 月被確認進入新一輪牛市後不久，Bespoke Investment 研究人員發佈數據指出，自 1929 年 9 月經濟大蕭條開始以來，標普 500 每一次熊市和牛市的時間長度，牛市比熊市持續時間長得多。熊市一般在 286 個日曆日 (約 9.5 個月) 內結束，而過去 94 年牛市平均持續 1011 個日曆日(2 年 9 個月)，27 個牛市中的 13 個也比最長熊市持續時間更長。