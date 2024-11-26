新能源股剉咧等！傳川普上任首日就推大型能源計畫 促進液化天然氣出口與石油鑽探

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-26 11:03

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美國清潔能源類股恐面臨越來越大的壓力，因最新消息傳出美國候任總統正打算廢除現任總統拜登的清潔能源計畫，上任後就推出促進天然氣出口和石油鑽探的大型能源計畫等。

《路透社》引述消息人士報導，川普的過渡團隊正制定一攬子能源計劃，將在川普上任後幾天內推出，該計畫包括批准新的液化天然氣 (LNG) 專案的出口許可，增加美國沿海和聯邦土地上的石油鑽探。此外，川普還打算廢除拜登政府一些重大氣候立法與法規，像是電動車稅收抵免以及新的清潔發電廠標準。

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拜登在選舉年對 LNG 新出口許可證的暫停，並迅速批准待定的許可證，將是川普上任後的一個優先取消事項。

受到影響的專案包括 Venture Global 的 CP2、Commonwealth LNG 和 Energy Transfer 的 Lake Charles，所有這些專案都位於路易斯安那州。

聯邦記錄顯示，美國有五個液化天然氣出口專案已獲得聯邦能源監管委員會的批准，但仍在等待能源部的許可批准。

知情人士也透露，川普還將尋求加快聯邦土地上的鑽探許可，並迅速重啟美國海岸外的五年鑽探計劃，以包括更多的租賃銷售。

數據顯示，在拜登政府的前三年，在聯邦和印第安人土地上完成鑽探許可證的平均時間平均為 258 天，長於川普首個總統任期的 172 天。

消息人士表示，川普將加快批准待定的許可證，並舉行更多的銷售活動，提供更有可能輸送石油的土地租賃。

此外，川普還將採取一種象徵性的姿態，尋求批准基斯通 (Keystone) 輸油管線專案，該專案在拜登上任第一天就遭叫停。

川普的過渡團隊發言人 Karoline Leavitt 發出聲明說：「美國人民可指望川普在第一天就利用他的行政權力兌現他在競選過程中對他們做出的承諾。該計畫中的許多內容需要時間才能通過國會或國家監管體系。川普承諾在上任首日就宣佈能源緊急狀態，這可能會考驗他是否能繞過這些障礙，加速實施一些變革。」

川普還打算採取措施補充美國的戰略石油儲備，川普上任後也將以停止提供資金向國際能源署 (IEA) 施壓，除非該機構採取更支援石油的立場。