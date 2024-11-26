比特幣狂飆、本益比高漲 美媒示警：非理性繁榮引發的泡沫恐破裂

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-26 12:22

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比特幣 (BTC) 今 (26) 日在亞洲交易午盤反彈至 9.45 萬美元附近，稍早一度下探 9.26 萬美元，持續朝 10 萬美元大關前進，但美媒最新報導示警，投資人正逐漸失取理性，資金瘋狂湧入，恐引發非理性繁榮的泡沫。

《巴隆周刊》報導，蘇富比紐約拍賣會日前以 620 萬美元 (約 2.03 億台幣) 拍出一隻「新鮮香蕉」，買家是波場幣 (TRON) 創辦人孫宇晨，但若此事代表「非理性繁榮」中最不理性的一種，微策略(MSTR-US) 則更有過之而無不及，因比特幣讓該公司股價過去兩年多來上漲 16 倍。

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微策略通過一些巧妙的金融工程進一步實施自身加密貨幣策略，該公司上周發行 30 億美元五年期可轉債，利息為零，這些債券可以用每股 672 美元的價格轉換為股票，比發債定價時的股價高出大約 55%。

相比之下，標普 500 指數的預期本益比為 22 倍，BCA Research 首席策略師 Peter Berezin 在研究報告中指出，這一數字比 2015 年至 2019 年的平均本益比高出 31%，當時美債 10 年期殖利率約在 2% 到 3% 之間，遠低於目前的 4.4%。

法國興業銀行分析師 Albert Edwards 認為，在目前這種高本益比環境下，美債殖利率急升有時會造成嚴重的問題。

長期看空股市的 Edwards 說：「橡皮筋已經拉到極限，1987 年美股崩盤就是一個很好的例子。1987 年，30 年期美債殖利率達到 10%，導致道瓊工業平均指數在 1987 年 10 月 19 日的『黑色星期一』單日暴跌 22.6%。」

他也舉了 2018 年的例子，美股先擺脫債券殖利率走升的影響，然後本益比抵抗美債殖利率上升帶來的壓力不斷上升，直到無法再扛住這個壓力，標普 500 指數在當年耶誕節前夜觸底時跌幅近 20%。

Edwards 還表示，高利潤才能證明高本益比的合理性，但現在的預期遠遠超過歷史每股 EPS 所體現的現實，但就像過去 42 年他目睹的所有泡沫事件一樣，總有一種看似合理且令人信服的敘事來解釋投資者的熱情，目前則是 AI 熱潮。

此外，自美國總統大選以來，許多市場策略師開始提到「川普看跌選擇權」。

麥格理全球策略師 Viktor Shvets 和 Kyle Liu 出具研究報告指出，資本市場可以說是抵禦破壞性或非理性政策的最強大護欄，若風險溢價、房貸利率大升或是美股大跌，美國政府很可能會匆忙回撤，商業和企業利益及其在移民問題上的遊說能力也是如此。」