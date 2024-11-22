微策略遭做空機構香櫞研究狙擊 盤中股價一度挫逾10%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-22 02:20

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微策略 (MicroStrategy) 周四 (21 日) 盤中股價一度挫跌逾 10%，此前美國做空機構香櫞研究 (Citron Research) 在社群媒體平台 X 發文表示正在做空這家軟體公司，並且還表示該公司實際上已把自己變成一家比特幣投資基金。

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香櫞研究在 X 貼文上寫道：「現在比特幣投資比以往任何時候都更容易，微策略的股票交易量已經完全脫離比特幣的基本面。儘管我們仍看好比特幣，但已經用微策略的空頭部位進行避險。」

截稿前，微策略並未立即回應置評請求。外媒報導還指出，這是香櫞研究創始人 Andrew Left 今年 7 月被控證券詐欺以來，該機構發布為數不多的公開聲明之一。

其實香櫞研究並非首個透過建議透過做空微策略來避險比特幣看漲部位的公司。今年 3 月 Kerrisdale Capital Management LLC 也提出類似建議，表示公司做多比特幣，但做空微策略股票。

據了解，微策略在該公司執行長 Michael Saylor 的帶領下，搶購了數十億美元的加密貨幣，有時候出售債券替買加密貨幣提供資金，這家公司幾乎已經成為比特幣的代名詞。但隨著比特幣 ETF 推出，投資人可以直接購買這類基金，而不必透過微策略的股票參與行情。

根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 4.2%，報 98,055.47 美元，一路衝向 10 萬美元大關。