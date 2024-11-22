【量大強漲股整理】作夢行情啟動，集團股如火如荼表現，該如何掌握?
鉅亨研報 2024-11-25 18:16
加權指數，今日開高走低，終場上漲 44.05 點，收在 22948.37 點，成交量增加至 4689.02 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 52.15 億元，投信買超 61.07 億元，自營商買超 39.97 億元，三大法人買超 153.2 億元 ，其中，投信連續六日買超，累計買超額 331.67 億 ，另外，外資與自營商都連續買超兩日。
美股財報季接近尾聲，工業與非必需消費品類股領漲，帶動道瓊指數創下新高，上週五，道瓊工業指數上漲了 426 點，漲幅顯著，小型股表現尤為突出，羅素 2000 指數大漲 1.8%，在即將到來的感恩節假期和黑色星期五的影響下，本週美國的消費情況以及零售業的表現將成為焦點，儘管受到輝達股價下跌 3.2% 的拖累，費城半導體指數仍下跌 0.2%。市場將密切關注本週的 10 月個人消費支出（PCE）物價指數，若數據高於預期，可能會降低 12 月降息的機會，預計 PCE 年增率將達 2.3%，略高於上月的 2.1%，核心 PCE 年增率則預估為 2.8%，台股今天開盤後震盪，電子類領軍向上，台灣隊在世界 12 強棒球賽中奪冠，帶動棒球及慶祝概念股氣勢走高，加權指數，今日開高後震盪，尾盤漲幅收斂，加上 MSCI 效應尾盤爆量，終場上漲 44.05 點，收在 22948.37 點，成交量增加至 4689.02 億，台股盤中一度站上月線，得而復失，雖然如此，不過台股目前低點越墊越高，加上投信已連六買，外資回頭買超兩日，目前籌碼面有利多方，未來只要量能能夠繼續放大下，將有利於未來行情。
權值股方面，(2330-TW) 台積電，終場下跌 0.96%，收在 1030 元，根據報導，台積電在其歐洲開放創新平台（OIP）論壇上宣布，2nm 製程的 N2P IP 已經準備就緒，所有客戶現可基於台積電的 2nm 技術設計晶片。台積電計劃於 2025 年底開始大規模量產 N2 製程，同時，A16 製程預計將於 2026 年底投入量產，依照台積電的規劃，自 2025 年底至 2026 年底，N2P、N2X 和 A16 製程將陸續推出，這些製程在技術上具有相似性，都將採用閘極全環（GAA）架構的電晶體、以及高效能金屬 - 絕緣體 - 金屬（SHPMIM）電容器等先進技術，其中，A16 製程將整合台積電的「超級電軌」（Super Power Rail）技術，這是一種背面供電技術，旨在釋放更多正面布局空間，提升邏輯密度與效能，這一技術特別適用於高效能運算（HPC）產品，尤其是那些具有複雜訊號處理和密集供電需求的領域，預期將對未來高效能計算市場帶來重大影響；(2317-TW) 鴻海，終場上漲 3.69%，收在 210.5 元，AI 伺服器 / 機架產品在 2024 年第 3 季佔總伺服器營收的 48%，預計到 2025 年將實現年增長翻倍，佔總伺服器營收的 50% 以上，GB200 伺服器機架的出貨計劃按計劃進行，預計將於 2024 年第 4 季開始小規模生產，並正在進行最後測試，預計從 12 月開始有營收認列； (2454-TW) 聯發科，終場下跌 2.29%，收在 1280 元，雲端 AI ASIC 方面，聯發科的 224Gb SerDes IP 已經證實可行，目標在 2026 年推出產品，並已預留 CoWoS 容量，數據中心客戶需要第二個來源供應商，在 AI 智慧型手機展示方面聯發科展示了中國 AI 智慧型手機的 Killer App，於 Oppe Find X8 手機上實現，包括將紙本數據表轉換為 Excel，聯發科正與 Google Android 合作，提供不同 LLM 的 APK，並啟用代理 AI，2024 高端智慧型手機市場，已獲得 30% 的市場佔有率，預計 2024 年營收達到 20 億美元，Dimensity 9000 系列的隱含平均售價為 125 美元，預估 2025 年毛利率將維持在 46%-48% 區間。
強勢族群，(NVDA-US) 輝達，財報優於預期，人工智慧相關股持續走強，(3231-TW) 緯創大漲逾 5%，(6669-TW) 緯穎上漲逾 4%，領先預告 (3231-TW) 緯創，有四大題材，緯穎 (6669-TW)、(4953-TW) 緯軟、跟 (6285-TW) 啟碁；跨入三大領域。
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，帶動相關概念股如 (3211-TW) 順達、(3323-TW) 加百裕、(4931-TW) 新盛力、雙雙改寫新高! 我們也早就預告在前面!
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