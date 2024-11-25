令人讚「碳」！18家減碳績優企業獲表揚 中鋼奪冠 南亞3家、台積電2家上榜

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-25 18:37

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經濟部產業發展署於今（25）日舉辦「2024 產業淨零轉型成果發表暨研討會」，由產發署長楊志清致詞揭開活動序幕，並由全國工業總會副理事長陳進財致詞鼓勵各界。活動中，特別表揚 18 家溫室氣體減量表現卓越的企業 (如下表)，中鋼 (2002-TW) 排名第一，南亞 (1303-TW) 及台積電 (2330-TW) 集團表現最優各有 3 家、2 家上榜，彰顯產業界對於淨零轉型的投入與落實成果。

18 家溫室氣體減量績優企業 資料來源：經濟部

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為協助國內廣大的中小業者，產業發展署 2023 年起推動「以大帶小」模式，鼓勵大型企業成為標竿，帶領供應鏈廠商進行低碳化和智慧化升級。此模式有效聚合大型企業的資源與技術經驗，併擴散支持其供應鏈合作伙伴，幫助中小企業突破技術與資金限制，共同邁向低碳永續。截至目前，已有超過 2,500 家企業受惠於「以大帶小」模式，其中近 200 件專案由大型企業帶動供應鏈完成，成功建立廣泛的低碳轉型網路。