〈台積零廢中心商轉〉每年帶來4億噸減碳效益 超過10座大安森林公園固碳量

鉅亨網記者魏志豪 台中 2024-11-13 11:23

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (13) 日舉辦台中零廢製造中心商轉典禮暨環境部碳捕捉合作備忘錄簽署儀式，執行副總暨共同營運長秦永沛表示，推動循環經濟是責任也是契機，零廢中心將實現廢棄資源的點石成金，把廢棄物再生成高價值的原物料，預計中心每年將帶來 4 億噸的減碳效益，超過 10 座大安森林公園的固碳量。

秦永沛說，儘管近年環保議題受到越來越多的重視，全球的資源消耗量卻不減反增，根據 2024 年循環差距報告，過去 5 年，全球消耗的原物料超過 5000 億噸，這幾乎相當於整個 20 世紀的消耗的原物料。

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台積電身為全球半導體製造的領導者，深知自身在環境保護和資源管理上的使命，循環經濟不僅是公司永續的重點，更能提高資源利用效率，是企業成長與環境保護共贏的機會。

秦永沛指出，該座零廢製造中心是公司與協力廠商共同打造，也是業界的第一座整合型資源循環場域，基於循環效益最大化、管理風險最小化的原則，零廢製造中心將實現廢棄資源的點石成金，把廢棄物再生成高價值的工業級甚至是電子級的原物料，實現從搖籃到搖籃的循環經濟模式。

過去一年試營運中，零廢製造中心產出的再生產品已經達到 100% 營收標準，並已提供給台積電及其他產業作為再利用的原物料，這是綠色創新技術的里程碑。

未來零廢製造中心預計每年將為台積電減少大約 13 萬公噸的廢棄物委外處理量，佔公司中科廠區廢棄物的 85% 以上，從環境損益分析來看，每年能為環境減少約新臺幣 15 億元的環境成本，包括 4 億噸的減碳效益，超過 10 座大安森林公園的固碳量。

同時，零廢製造中心也是臺灣第一個導入薄膜碳捕捉技術的示範場域，在廢棄物處理過程中。產生的廢熱首先將其轉化為零廢中心的輔助能源，然後再透過碳捕捉技術。在碳被排除煙管前將其捕捉下來，不僅減少溫室氣體的排放，跟達成以肺養綠的減碳成效。

台積電在循環經濟方面取得令人振奮的成果，去年公司在臺灣廠區，所有的廢棄物回收率達到 97% 以上，是連續 9 年達成 95% 以上的好成績，廢棄物掩埋率已經連續 14 年小於 1%，台積電也成為全球半導體產業中第一個取得 UL 2799 廢棄物掩埋的最高等級鉑金級驗證的企業，公司藉此鼓勵自身持續推動永續作為。

秦永沛強調，循環經濟要能成功，關鍵在於建立生態圈體系，其中跨領域的異業合作至關重要，這樣才能不斷擴大創新的資源循環利用的可能性跟影響力，透過成立零廢製造中心，希望驅動各產業更重視並投入循環經濟，並加速發展動能。