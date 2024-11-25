護航年底流動性！陸央行維持MLF利率不變 專家：延後降息將提振人民幣表現

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-25 14:25

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中國人民銀行 (央行) 今(25)日宣布維持人民幣中期借貸便利 (MLF) 利率不變，因中國央行努力穩定在川普贏得美國總統大選後不斷承壓走貶的人民幣。自 11 月 5 日美國總統大選以來，離岸人民幣兌美元匯率美元 / 離岸人民幣(USDCNH) 已走貶逾 2%。

中國央行今日開展 9000 億元中期借貸便利 (MLF) 操作，期限 1 年，最高投標利率 2.3%，最低投標利率 1.90%，中標利率 2.00%，操作後餘額為 6 兆 2390 億人民幣。本月 MLF 到期量為 1 兆 4500 億，為今年內最高峰，今日續作 9000 億，相當於本月 MLF 縮量 5500 億元。

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仲量聯行首席經濟學家兼大中華區研究主管龐溟說，「考量到市場流動性仍然充裕，這是一個預期的舉措」，並指中國人民銀行上月已向銀行業注資 5000 億人民幣的舉措。

龐溟還說，鑑於美國政府即將換屆，在商業銀行淨利差仍吃緊的情況下，保持 MLF 利率不變可以帶來「更大的政策可操作性」。

根據中國國家金融監理局數據，中國商業銀行今年 9 月底的利潤率降至 1.53%，遠低於監管機構認為維持「合理獲利能力」所需的 1.8% 門檻。

龐溟預估，中國未來數月更有可能進一步下調商業銀行的存款準備率，目的可能是平衡振興經濟和穩定匯率的雙重目標。

瑞銀投資銀行首席中國經濟學家王濤也預估，今年 MLF 利率將維持在 2%，然後在明年底降至 1.2%，2026 年降至 1%。

Pinpoint 資產管理公司總裁兼首席經濟學家張智威預估，中國央行在美國新政府上任前將推遲進一步降息，因川普料將對中國出口產品徵收更高關稅。

龐溟也認為，MLF 利率延後調降也將提振人民幣表現。

自 9 月 24 日中國啟動第一輪經濟刺激計畫以來，離岸人民幣兌美元匯率已貶值約 3.3%，今日離岸人民幣兌美元最新匯價為 7.2472。