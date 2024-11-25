高盛：由於全球央行大買黃金 金價明年將上攻3000美元
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-25 14:10
黃金價格過去一周上漲強勁，周一 (25 日) 出現回落，交易價格降至 2665 美元附近。高盛重申看漲黃金，認為金價明年有望觸及每盎司 3000 美元。
今年以來，金價大幅上漲，上周單周漲幅接近 6%，為去年 10 月以來最大單周漲幅。
高盛大宗商品研究聯合主管 Samantha Dart 表示，隨著全球央行繼續大舉買進黃金，金價幾乎沒有看跌的理由。她認為，在政策不確定的情況下，一旦金價下跌，為「我們堅定的多頭黃金觀點，提供了一個有吸引力的切入點」。
Dart 指出，各國央行仍是金價的最大推動者，在俄羅斯入侵烏克蘭後，遭到西方的制裁，這引起了許多新興市場，特別是中國的極大擔憂，擔心有一天這種情況可能會發生在他們身上。
世界黃金協會數據顯示，上季各國央行的黃金購買量年增一倍以上，至 186 噸。在 10 月的報告中，世界黃金協會指出，自今年年初以來，各國央行已經搶購了 694 噸黃金。
Dart 表示，各國央行買入黃金，不太可能是為了壓低美元而共同努力，而是朝著多元化的方向邁進。她說：「我們認為這可能是金融和貨幣當局持有儲備方式的重新平衡—只是更加多元化。」
除了新興市場央行的買盤之外，高盛認為，幾個次要因素也有助提高金價，包括更多資金流入黃金 ETF。
在先前的報告中，高盛認為，黃金是 2025 年應對通膨和地緣政治的「首選交易」，被視為應對關稅升級、美國債務違約擔憂等後續風險的的首選資產。
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