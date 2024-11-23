〈貴金屬盤後〉避險需求推升金價 黃金創近兩年來最大單周漲幅
鉅亨網編譯許家華 2024-11-23 07:00
黃金價格周五 (22 日) 兩周多來首次突破 2700 美元大關，本周創兩年來的最大單周漲幅，因避險需求蓋過了美元走強以及美國下個月降息幅度縮減的預期。
Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 表示：「俄烏衝突的升級似乎擴大成俄羅斯和美國之間的衝突。戰爭肯定會增強短期避險吸引力。」
黃金價格本周漲逾 5.7%，創下 2023 年 3 月以來的最佳單周表現，當時一波銀行危機席捲全球市場，提振市場對更安全資產的需求。
俄烏危機加劇推動本周金價飆漲，自上周觸及的 2 個月低點 2536.71 美元反彈漲逾 170 美元。
在地緣政治緊張、經濟風險和低利率環境時期，黃金往往表現出色。儘管美元觸及兩年高點、比特幣觸及歷史新高，但黃金周五仍持續上漲。
市場對美聯準會 (Fed)12 月降息的預期已經減弱，目前的可能性為 53%，比一周前的 82.5% 大幅下降。
一些 Fed 官員本周聲稱擔憂通膨進展陷入停滯，主張謹慎行事，但另外一些官員則強調需要繼續降息。
Ebkarian 表示，由於政策持續轉變，以及川普提議的貿易關稅帶來的通膨風險，黃金前景依然強勁，預計 12 月中旬將叩關 2750 美元。
其他貴金屬交易
這三大金屬價格本周走漲。
德國商銀分析師指出：「我們認為，鉑金的價格尤其應該大幅上漲，因為 2025 年市場可能呈現連續第三年供應不足。」
- 不論是30歲還是70歲 都值得嘗試做一次
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉輝達財測令人失望 俄烏戰爭升級 避險需求推動 黃金登逾一周高點
- 〈貴金屬盤後〉輝達財測令人失望 俄烏戰爭升級 避險需求推動 黃金登逾一周高點
- 〈貴金屬盤後〉俄烏緊張局勢加劇 避險買盤不斷 黃金連漲3日
- 〈貴金屬盤後〉俄烏戰況緊繃 激發避險需求 黃金登一周高點
下一篇