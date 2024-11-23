〈貴金屬盤後〉避險需求推升金價 黃金創近兩年來最大單周漲幅

鉅亨網編譯許家華 2024-11-23 07:00

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黃金價格周五 (22 日) 兩周多來首次突破 2700 美元大關，本周創兩年來的最大單周漲幅，因避險需求蓋過了美元走強以及美國下個月降息幅度縮減的預期。

現貨黃金上漲 1.5%，至每盎司 2709.24 美元，創 11 月 6 日以來新高。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 1.4%，收每盎司 2712.20 美元。

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Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 表示：「俄烏衝突的升級似乎擴大成俄羅斯和美國之間的衝突。戰爭肯定會增強短期避險吸引力。」

黃金價格本周漲逾 5.7%，創下 2023 年 3 月以來的最佳單周表現，當時一波銀行危機席捲全球市場，提振市場對更安全資產的需求。

俄烏危機加劇推動本周金價飆漲，自上周觸及的 2 個月低點 2536.71 美元反彈漲逾 170 美元。

市場對美聯準會 (Fed)12 月降息的預期已經減弱，目前的可能性為 53%，比一周前的 82.5% 大幅下降。

一些 Fed 官員本周聲稱擔憂通膨進展陷入停滯，主張謹慎行事，但另外一些官員則強調需要繼續降息。

Ebkarian 表示，由於政策持續轉變，以及川普提議的貿易關稅帶來的通膨風險，黃金前景依然強勁，預計 12 月中旬將叩關 2750 美元。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲 1.5%，至每盎司 31.24 美元。

現貨鈀金下跌 1.4%，至每盎司 1015.00 美元。

現貨鉑金上漲 0.6%，至每盎司 964.36 美元。

這三大金屬價格本周走漲。