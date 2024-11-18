高盛發表「去買黃金」報告 估明年金價站上3000美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-18 17:20

‌



高盛集團表示，考慮到央行買盤和美國明年降息前景，黃金料將漲至紀錄高位。高盛將黃金列入 2025 年首選大宗商品交易之列，並稱金價可能在川普總統任期內進一步走升。

Daan Struyven 等分析師在一份報告中表示，「去買黃金」，並重申，到 2025 年 12 月目標為每盎司 3000 美元。他們這一預期的根據，在於央行需求增加，並隨著聯準會降息，資金有望流向黃金 ETF。

‌



金價在上個月曾觸及 2790 美元的歷史高點，但在美國選後價格回落，周一交易價格約為 2585 美元附近。

對於其他大宗商品，高盛預計，布蘭特原油價格明年預計將在每桶 70 美元至 85 美元之間，但如果川普政府限制伊朗石油，那麼油價短期內存在上行風險。他們表示，基本金屬比黑色金屬更受歡迎，歐洲天然氣在短期內面臨天氣因素帶來的上行風險。