高盛發表「去買黃金」報告 估明年金價站上3000美元
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-18 17:20
高盛集團表示，考慮到央行買盤和美國明年降息前景，黃金料將漲至紀錄高位。高盛將黃金列入 2025 年首選大宗商品交易之列，並稱金價可能在川普總統任期內進一步走升。
Daan Struyven 等分析師在一份報告中表示，「去買黃金」，並重申，到 2025 年 12 月目標為每盎司 3000 美元。他們這一預期的根據，在於央行需求增加，並隨著聯準會降息，資金有望流向黃金 ETF。
黃金今年出現了強勁的反彈，連續創下歷史新高，但在川普入主白宮後，美元獲得提振，而金價立即回落。
高盛表示，川普政府仍可能助推黃金價格。他們指出，如果貿易緊張局勢史無前例地升級，這可能會重振黃金的投機部位，此外，對美國財政可持續性的擔憂加劇，央行、尤其是持有大量美債儲備的央行，可能選擇買入更多黃金。
金價在上個月曾觸及 2790 美元的歷史高點，但在美國選後價格回落，周一交易價格約為 2585 美元附近。
對於其他大宗商品，高盛預計，布蘭特原油價格明年預計將在每桶 70 美元至 85 美元之間，但如果川普政府限制伊朗石油，那麼油價短期內存在上行風險。他們表示，基本金屬比黑色金屬更受歡迎，歐洲天然氣在短期內面臨天氣因素帶來的上行風險。
對於農產品，高盛權衡了川普任期內華盛頓和北京之間可能採取的針鋒相對的貿易措施的潛在影響。分析師表示：「中國對美國農產品和肉類徵收更高的關稅，可能會減少對美國出口的需求。」 「有鑑於替代出口市場不足，重新平衡美國市場需要降低美國黃豆 / 玉米 / 肉類價格。」
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