瑞銀加入高盛看多黃金行列 估金價明年底漲至2900美元
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-20 15:20
瑞銀集團 (UBS Group AG) 表示，到明年年底，黃金價格將上漲至每盎司 2900 美元，這呼應了高盛先前「去買黃金」的呼籲，預計隨著各國央行增持黃金，金價將進一步上漲。
瑞銀分析師 Levi Spry 和 Lachlan Shaw 在最新報告表示，由於美元走強，以及對美國更多財政刺激措施可能導致利率上升的擔憂，在貴金屬再次開始攀升之前，可能會經歷一段整合期。
他們認為，到 2026 年底，金價將進一步上漲，達到每盎司 2950 美元。
瑞銀分析師表示：「美國共和黨橫掃、強勁的多元化購買興趣，以及全球不確定性的上升將繼續支撐價格。」
他們指出，在宏觀波動劇烈和地緣政治風險持續存在的背景下，收益「應該受到持續的戰略性黃金配置和官方部門購買的推動」。
黃金一直是 2024 年表現最強勁的大宗商品之一，在美國總統大選前，價格曾經連續多日創歷史新高，直到選後才隨著美元飆升回落。今年迄今的漲勢，受到央行增持、聯準會轉向貨幣寬鬆，以及歐洲和中東地緣政治緊張局勢的支持。
現貨黃金周三 (20 日) 交易價格接近每盎司 2630 美元，今年已上漲 28%。
高盛本周預測，到明年年底，金價將攀升至每盎司 3000 美元。這種看漲觀點取決於央行需求的增加，以及聯準會升息時流向黃金 ETF 的資金。
瑞銀也相信全球央行將加強購買力道。報告指出：「出於多元化目的以及地緣政治緊張和制裁風險，傾向於購買實物金條的官方部門可能會繼續增加儲備。」並補充說，許多央行的黃金儲備占總資產的比例仍然很小。
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