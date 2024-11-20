瑞銀加入高盛看多黃金行列 估金價明年底漲至2900美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-20 15:20

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瑞銀集團 (UBS Group AG) 表示，到明年年底，黃金價格將上漲至每盎司 2900 美元，這呼應了高盛先前「去買黃金」的呼籲，預計隨著各國央行增持黃金，金價將進一步上漲。

瑞銀分析師 Levi Spry 和 Lachlan Shaw 在最新報告表示，由於美元走強，以及對美國更多財政刺激措施可能導致利率上升的擔憂，在貴金屬再次開始攀升之前，可能會經歷一段整合期。

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他們認為，到 2026 年底，金價將進一步上漲，達到每盎司 2950 美元。

瑞銀分析師表示：「美國共和黨橫掃、強勁的多元化購買興趣，以及全球不確定性的上升將繼續支撐價格。」

黃金一直是 2024 年表現最強勁的大宗商品之一，在美國總統大選前，價格曾經連續多日創歷史新高，直到選後才隨著美元飆升回落。今年迄今的漲勢，受到央行增持、聯準會轉向貨幣寬鬆，以及歐洲和中東地緣政治緊張局勢的支持。

現貨黃金周三 (20 日) 交易價格接近每盎司 2630 美元，今年已上漲 28%。