光靠高品質不夠！陸低價質優產品競爭力強大 德中小企業老闆：德國製造業正嚴重崩盤

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-19 10:02

‌



一直以高品質著稱的德國製造近年受能源價格飛漲、勞力短缺和成本上漲等問題顯得動力不足，讓不少德國企業憂心忡忡，有企業領袖更直言德國製造業正經歷著「嚴重崩盤」。

德國中小企業倍福自動化有限公司 (Beckhoff Automation) 創辦人 Hans Beckhoff 周一 (18 日) 接受《英國廣播公司(BBC)》訪問時說，「通常每五到八年就會發生一次危機，」並稱倍福創立 44 年以來從未見過像現在這樣嚴重的危機，這是一次非常嚴重的崩盤，非常嚴重。

‌



德國中小企業大多數是家族企業，卻是德國經濟結構中獨特而重要的組成部分，99% 的德國企業都是中小企業，提供德國約 59% 的工作機會，被認為是德國經濟的「隱形冠軍」，也是德國製造業如此強勁的部分原因。

但近幾年，全球經濟迅速發生變化，德國企業面臨著越來越大的壓力。自 2022 年俄烏衝突爆發以來，德國能源價格跟勞動成本急劇上漲，通膨也隨之飆升。

《BBC》指出，一些企業，尤其是德國汽車製造商將來自中國的競爭視為關鍵壓力，中國市場對德國汽車需求已經降溫，國內也擁有強大的汽車工業並積極出口，反過來給德國汽車市場造成衝擊。

德國漢堡商業銀行首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 指出，自 2021 年年初以來，中國電動車出口成長 1150%，就算把燃油車等所有汽車類型都考慮進去，中國汽車出口仍增加 600%，同期德國出口僅成長 60%，市佔率明顯發生變化。

隨之而來的結果是，福斯 87 年來首次想要關閉德國工廠，且福斯跟賓士一樣今年第三季獲利呈年減表現，BMW 也發布獲利預警。

德國經濟學家 Ulrike Malmendier 上周在接受瑞士《新蘇黎世報》採訪時表示，德國經濟重要支柱出口業沒有跟上全球貿易增長的步伐，支柱產業汽車、化工和機械製造失去成長的一個原因是，中國與德國相比不僅只生產更便宜的產品，且已成為德國高品質產品的競爭對手。

不少德國企業家也發現，德國製造不再獨享「高品質」這個標籤，或許才是德國製造業經歷「嚴重崩盤」的根本原因，而提高創新力才有望在長期實現轉型。

德國通風、空調和工程系統製造商施樂百 (Ziehl-Abegg) 執行長 Joachim Ley 表示，依靠低成本利潤的德國製造商可能會舉步維艱，但具有創新功能的高品質產品是有前景的。

德國企業也抱怨歐盟官僚主義負擔沉重、德國政府決策前後不一致都讓他們過去幾年在德國過得不容易。

Ley 說：「我們真正需要的是可靠的政府決策，而不是 180 度大轉彎。這種來來回回給德國企業帶來很大負擔。」

《BBC》指出，去年底德國政府突然宣佈終止電動車補貼計劃，此舉不僅影響德國電動車的銷售，還給德國能源轉型的目標造成打擊。

在德國總理蕭茲領導的社民黨與自由民主黨、綠黨組成的「紅綠燈」執政聯盟破裂後，德國敲定將於明年 2 月 23 日提前舉行聯邦議院（議會下院）選舉。

對於新政府是否會帶來新的改變，Malmendier 悲觀地認為，即便「紅綠燈」政府垮台，未來不會有太大的變化。