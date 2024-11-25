新竹縣市十大熱門申貸路段 竹科新貴購屋最愛這條路

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-25 12:21

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房仲業者整理聯徵中心 2024 年上半年數據，統計新竹縣市十大熱門申貸路段，其中「新竹縣竹北市」獨占六席，成為申貸購屋最受歡迎的區域。在總計 3823 件樣本當中，「新竹市介壽一路」以 337 件榮登榜首；「竹北光明六路東二段」以 306 件緊隨其後；「竹北高鐵八路」184 件排名第三。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，科學園區的高就業率、高人口成長率，強力支撐新竹房市！新竹縣竹北市擁有台元科技園區、AI 智慧園區、生醫園區及昌益科技園區等多個產業園區，估計創造超過兩萬個就業機會，進一步帶動買房需求。因此，竹北市有六個路段成功躋身新竹縣市十大熱門申貸熱區。尤其高鐵特區更是竹北的核心，擁有 40% 的綠化率，每條街道都是綠園道，步行幾分鐘即可到達公園。完善的生活機能與便捷的交通網絡，推動周邊房市升溫，也成為新竹的房價領頭羊。

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台灣房屋新竹園區直營店店長李羽儱分析，其中最熱門的「新竹市介壽一路」，因為緊鄰新竹科學園區正門，走路就能上班，又鄰近竹科新手村「金山街」，是許多竹科新進工程師的首選，園區購買力支撐下，推升區段房價，隨著新建案交屋潮陸續展開，該路段核貸數量大幅增長，成為新竹縣市申貸量第一名路段。

而十大熱門申購路段的鑑估值，由「竹北高鐵八路」以 2617.8 萬元摘冠。「新竹市西濱路一段」平均鑑估值為 917.2 萬元，是十大熱門申貸路段中最為親民的路段，兩條路段的平均鑑估值價差高達 1700 萬元。

李羽儱進一步指出，隨著竹北工作機會增加，人口大量湧入，竹北人口數連年增長，目前已逼近 22 萬人，並且成為新竹縣市生育率最高的城鎮。由於生育率較高，不論公私立學校幾乎都已額滿，因此購屋族偏好學區宅，「竹北高鐵八路」周邊擁有嘉豐國小、私立康乃爾國中小學、文興國小、文興國中等學校，深受育兒家庭喜愛，帶動該區房價上漲，加上上半年的新成屋交屋案件，許多總價超過 3 千萬，因此拉高平均鑑估值達 2617.8 萬元，讓竹北與台北、新北一同成為台灣「三北」高房價區。