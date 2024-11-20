〈房產〉今年來摩天豪宅西華富邦最熱賣 前三季13筆交易達41.1億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-20 12:08

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今年最熱銷的摩天豪宅，再現兩筆交易。「西華富邦」7 月中樓層戶成交 3.6 億元、每坪 245.4 萬元，且賣方持有 9 年轉手增值 546 萬元，而另一戶交易為次頂樓戶，總價 3.69 億元、每坪 250 萬元，這兩戶都由自然人無貸款入手，今年以來豪宅交易「西華富邦」就包辦 13 筆，成為今年的熱銷豪宅，總銷高達 41.1 億元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北高樓豪宅以「西華富邦」最具代表性，不僅戶數最多，因為樓層高，高低樓價差大，最高交易 2015 年 39 樓的 291.9 萬，而低樓層單價 140 萬內可以入手，以今年的平均單價 250 萬來看幾乎每坪價差就達 100 萬元，單戶價差可達 1-2 億。

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台灣房屋集團趨勢中心進一步統計 2024 年至今，台北 30 樓以上的摩天豪宅交易共有 25 筆，且「西華富邦」就包辦 13 筆，成為今年的熱銷豪宅，總銷高達 41.1 億元，其次則是「One Park Taipei 元利信義聯勤」6 筆，總銷 24.2 億元；而其他摩天豪宅還有像是「華固天鑄」、「和平大苑」、「琢白」等，這些摩天豪宅有近 7 成的單價都站上 200 萬元俱樂部。

張旭嵐分析，豪宅高樓層享有居高臨下的景觀，和高樓的隱密性和尊榮感，所以通常頂樓價格最高，也常為建商保留戶；低樓層搶的是豪宅門票，雖然景觀受限，但低門檻享有社區設施和服務，與富豪比鄰而居，相對來說，中樓層就比較實惠，綜合性條件兼具，也優先銷售一空。