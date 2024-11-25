未來六年50%工作被取代！麥肯錫：中東地區正成生成式AI全球應用前沿

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-25 13:37

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麥肯錫 (McKinsey) 最新報告顯示，中東地區正迅速成為全球生成式 GenAI 應用的前沿，且 AI 正帶來第四次科技革命，在 2030 年至 2060 年間，現有工作將有一半被 AI 取代，中點為 2045 年，且與之前同類型評估相比，加速了大約 10 年。

麥肯錫表示，隨著越來越多波灣合作理事會 (GCC) 國家企業將生成式 AI 納入業務流程，該地區在這項技術的採用上已大幅領先全球。生成式 AI 在 GCC 國家中提供的潛在價值巨大。從產業分類來看，能源領域的潛在價值最高，每年可帶來 50 億至 80 億美元的收益，其次是資本專案和基礎設施、金融服務等領域。

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該顧問機構預估，這一趨勢預計每年為 GCC 國家帶來 350 億美元的經濟貢獻，占該地區 GDP 總量的 2.3%。

但對於 AI 廣泛使用可能帶來的就業問題，報告作者之一、麥肯錫關係合夥人 Karan Soni 表示，雖然人們擔心科技會影響就業，但任何重大轉捩點都只會創造更多的就業機會，無論是工業革命、互聯網還是 AI。

麥肯錫全球研究院在今年稍早發佈《工作的新未來》報告也指出，在未來職場格局，無數工作崗位將被重新定義和分配，因此人們在 AI 時代必須具備 5 種基礎技能，分別是技術類技能、社會和情感技能、體力和手動技能、高級認知技能與創新與決策技能。

此外，在 AI 時代我們還要具備深入分析問題，並做出明智的決策的能力，像是如何平衡 AI 技術發展與倫理道德之間的關係，如何應對 AI 技術帶來的就業衝擊等問題。 面對這些錯綜複雜的問題，如何做出及時正確的決策，將是一個很大的考驗。

專家指出，在應對第四波科技革命浪潮，人們應提高工作中的「AI 含量、發揮「人」的特有優勢、拓展圈子和人脈以及關注產業發展和新的趨勢。

中國知名數位商業顧問，「頓悟山丘」創辦人黃哲鏗表示，對職場人士來說，在 AI 時代提高工作中的「含 AI 量」已不再是選擇題，而是必答題，將 AI 工具融入日常工作中，不斷探索 AI 工具的應用場景和邊界，將成為新時代職場人的基本素養。

儘管 AI 目前在邏輯推理、模式識別等某些特定領域已經超越人類，但在涉及情感交流、創造力發揮以及複雜環境下的決策判斷時，人類仍保有獨特的優勢，堅持發揮「人」的特有優勢，無疑是人們發展 AI 最明智、最有利的方向。

透過不斷拓展圈子和人脈，與不同領域的人交流互動，不僅可以及時瞭解更多的行業動態，發掘更多的發展機會，還能收穫情感陪伴和更多的情緒價值，這些都是 AI 無法取代的。 這種人與人之間的情感連接，也是人之所以為「人」的重要標誌。