〈熱門股〉輝達加持 9檔BBU概念股飛天 有3檔周漲逾2成
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-23 11:50
輝達 (NVDA-US) 近期傳出將在新一代 GB200 NVL72 伺服器導入電池備援模組 (BBU)，激勵 BBU 相關概念股飛天，本周在資金積極卡位下，9 檔概念股周漲幅達 10% 以上，其中 3 檔漲幅更超過 20%，漲勢相當凌厲。
9 檔概念股本周表現如下，順達 (3211-TW) 周漲 18%、加百裕 (3323-TW) 周漲 24.91%、西勝 (3625-TW) 周漲 10.42%、新盛力 (4931-TW) 周漲 11.04%、新普 (6121-TW) 周漲 13.32%、興能高 (6558-TW) 周漲 24.32%、AES-KY(6781-TW) 周漲 10.1%、長園科 (8038-TW) 周漲 20.95%、錸寶 (8104-TW) 周漲 18.02%。
外資看好，輝達 AI 伺服器 GB200 NVL72 將大量採用 BBU，BBU 也從過去的選配成為標配，帶來新商機，且明年 GB200 出貨量將至少達 5 萬台，也為 BBU 業者帶來新的成長動能，且未來需求只增不減。
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