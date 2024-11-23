〈熱門股〉輝達加持 9檔BBU概念股飛天 有3檔周漲逾2成

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外資看好，輝達 AI 伺服器 GB200 NVL72 將大量採用 BBU，BBU 也從過去的選配成為標配，帶來新商機，且明年 GB200 出貨量將至少達 5 萬台，也為 BBU 業者帶來新的成長動能，且未來需求只增不減。