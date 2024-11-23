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〈熱門股〉輝達加持 9檔BBU概念股飛天 有3檔周漲逾2成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-23 11:50

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伺服器示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

輝達 (NVDA-US) 近期傳出將在新一代 GB200 NVL72 伺服器導入電池備援模組 (BBU)，激勵 BBU 相關概念股飛天，本周在資金積極卡位下，9 檔概念股周漲幅達 10% 以上，其中 3 檔漲幅更超過 20%，漲勢相當凌厲。

9 檔概念股本周表現如下，順達 (3211-TW) 周漲 18%、加百裕 (3323-TW) 周漲 24.91%、西勝 (3625-TW) 周漲 10.42%、新盛力 (4931-TW) 周漲 11.04%、新普 (6121-TW) 周漲 13.32%、興能高 (6558-TW) 周漲 24.32%、AES-KY(6781-TW) 周漲 10.1%、長園科 (8038-TW) 周漲 20.95%、錸寶 (8104-TW) 周漲 18.02%。


外資看好，輝達 AI 伺服器 GB200 NVL72 將大量採用 BBU，BBU 也從過去的選配成為標配，帶來新商機，且明年 GB200 出貨量將至少達 5 萬台，也為 BBU 業者帶來新的成長動能，且未來需求只增不減。

 

 

文章標籤

BBU輝達AI伺服器標配興能高加百裕順達

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AES-KY8500.24%
興能高32.24.04%
新普3874.03%
新盛力52.3-0.19%
西勝15.9-6.19%
加百裕35.350.00%
錸寶57.30.70%
長園科31.750.79%
輝達141.95-3.22%

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