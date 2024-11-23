星巴克考慮出售中國業務 對股價有何影響？

鉅亨網編譯許家華 2024-11-23 10:07

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該消息引起了市場的廣泛關注，星巴克的股票在周四 (21 日) 收盤時上漲了 1.8%，周五續漲 2.44%，達到每股 102.50 美元。

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星巴克中國業務持續承壓，由於消費環境疲軟以及本土競爭激烈 (如瑞幸咖啡)，公司銷售額不斷下滑。2024 財年，星巴克在中國的同店銷售額年減 8%，而截至 9 月的第四財季更是年減 14%。星巴克發言人強調，公司始終致力於在中國市場的增長和與合作夥伴的關係。

BTIG 分析師 Peter Saleh 指出，雖然目前尚不清楚合夥關係的具體形式，但星巴克的這一舉措可能會稀釋其利潤率。星巴克在中國擁有超過 7500 家門店，2024 財年預計帶來約 30 億美元的收入，佔總營收 9%。然而，星巴克為增強中國業務的實力投入了大量資金，卻面臨著實現目標的困難。

儘管星巴克正考慮調整中國市場的戰略，但重振中國業務並非其當前首要任務，因為其北美業務挑戰更為嚴峻，而北美業務占其 2024 財年總營收的 75%。北美消費者對於長時間排隊、飲品價格過高及店內環境不舒適的抱怨，給公司的增長帶來了壓力。

自 9 月新任執行長 Brian Niccol 上任以來，星巴克一直在推進 「重返星巴克（Back to Starbucks）」計畫，試圖扭轉美國市場的困境。Niccol 表示，競爭非常激烈，宏觀環境具有挑戰性，他需要親自考察中國市場，以更好地理解公司的業務狀況。