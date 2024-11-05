陸消費走緩與本土品牌競爭激烈 再次打壓蘋果與星巴克等美企獲利表現

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-05 15:39

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《CNBC》報導，由於中國消費低迷以及本土品牌競爭日益激烈，蘋果與星巴克等美國企業在中國市場最新一季收入表現再次下滑。

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蘋果上周公布 9 月 28 日為止一季財報，大中華區銷售額小幅下滑至 150.3 億美元，低於去年同期 150.8 億美元。這些數字包港澳台地區銷售額。該季銷售額的下滑也使中國收入佔蘋果總銷售額比例從去年同期的 16.9% 降至 15.8%。

美國咖啡連鎖品牌星巴克也因為越來越多的中外品牌搶市而面臨更大壓力，並因此以半價賣咖啡。在 9 月 29 日為止一季，星巴克在中國的同店銷售額下降 14%，消費者每份訂單的平均支出減少了 8%。

星巴克新任執行長 Brian Niccol 上周在財報電話會議上表示，中國市場的銷售表現受到競爭加劇，以及中國宏觀環境疲軟影響消費支出的拖累。他還表示，他需要中國花更多的時間來了解當地業務。

Niccol 說：「所有跡象都顯示環境極端競爭，宏觀環境很艱難，我們必須弄清楚現在和未來如何在市場上成長。與此同時，我們將繼續探索可幫助長期發展的戰略合作夥伴關係。」

中國市場最近一季在星巴克的收入佔比已從去年同期的 9% 降至 8.6%。

美國運動服飾巨頭耐吉在 8 月 31 日為止一季裡，大中華地區的營收亦年減 4% 至 16.7 億美元，並下調今年剩餘時間的中國財測數字。

然而，耐吉對中國收入的依賴有所增加，當地市場在總收入的佔比從去年同期的 13.4% 攀漲至 14.4%。

總體來看，與新冠疫情爆發前的 2019 年相比，蘋果、星巴克和耐吉都發現中國市場佔總收入比率有所下降。

相反地，美國電動車大廠特斯拉逾五分之一收入仍仰賴中國市場，這一數字在 9 月為止一季更攀升至 22.5%，在陸銷售額亦在該季年增近 13% 至 56.7 億美元。

儘管來自中國本土車廠的競爭日益激烈，特斯拉的 Model Y 仍是中國 9 月最暢銷的電動車。