FT爆料：瑞幸咖啡擬進軍美國市場 準備以低價飲品強槓星巴克

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-29 10:11

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知情人士透露，瑞幸正在為最快明年進入美國市場做準備，正在建立自己的供應鏈，並針對美國市場展開技術調整。

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消息人士說，瑞幸將瞄準紐約等擁有大量中國學生和觀光客的城市，此前該公司一直在 NBA 比賽期間打廣告，力圖在搶佔美國市場之前建立知名度。

知情人士表示，瑞幸希望運用在中國銷售平價咖啡的經驗，透過銷售價格在 2 美元或 3 美元左右的飲品，以低價擊敗美國競爭對手。

據《界面新聞》周二報導，瑞幸對上述市場傳聞不予回應。

去年瑞幸咖啡在中國的年收入達到人民幣 249 億元（35 億美元），首次超過星巴克。該公司今年第二季營收激增 35%，達到人民幣 84 億元，淨利潤 8.71 億元。

2020 年，瑞幸咖啡因財務欺詐醜聞從那斯達克下市，並被處以 1.8 億美元罰款。

中國市場研究集團創始人雷小山表示：「瑞幸是中國商戰史上最出色的扭轉頹勢故事之一，許多人認為瑞幸已經死了，但欺詐的背後是一家擁有非凡技術和具有價格競爭力的優質咖啡公司。」

不過，美國與中國存在截然不同的消費環境和競爭格局。專家指出，瑞幸在中國市場依賴無現金業務模式，即顧客透過 App 買咖啡，並享受團購折扣，瑞幸在美國市場可能需要做出相應調整。

投資銀行 William Blair 駐美國消費者分析師 Sharon Zackfia 表示：「美國的顧客服務體驗非常不同，星巴克在某種程度上擁有這個市場。」

美國咖啡市場競爭激烈。除了星巴克在美國擁有近 17,000 家門市，咖啡和甜甜圈連鎖店 Dunkin" 擁有超過 9,500 家門市。在紐約上市的 Dutch Bros，擁有約 900 家得來速咖啡店。與此同時，從麥當勞到便利商店，咖啡隨處可見。