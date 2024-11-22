鉅亨速報 - Factset 最新調查：百度(BIDU-US)EPS預估下修至11.2元，預估目標價為123.57元
鉅亨網新聞中心 2024-11-22 22:15
根據FactSet最新調查，共34位分析師，對百度(BIDU-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.38元下修至11.2元，其中最高估值12.1元，最低估值9.95元，預估目標價為123.57元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.1(12.24)
|13.12
|14.04
|15.27
|最低值
|9.95(9.95)
|9.21
|10.49
|14.94
|平均值
|11.21(11.41)
|11.55
|12.56
|15.1
|中位數
|11.2(11.38)
|11.54
|12.57
|15.1
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|210.87億
|225.74億
|245.80億
|255.77億
|最低值
|195.74億
|199.68億
|209.15億
|229.93億
|平均值
|198.61億
|208.70億
|221.85億
|242.85億
|中位數
|198.01億
|208.10億
|220.79億
|242.85億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.82
|9.50
|4.44
|2.95
|7.78
|營業收入
|155.45億
|155.13億
|193.03億
|183.67億
|189.98億
詳細資訊請看美股內頁：
百度(BIDU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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