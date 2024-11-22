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鉅亨速報 - Factset 最新調查：百度(BIDU-US)EPS預估下修至11.2元，預估目標價為123.57元

鉅亨網新聞中心 2024-11-22 22:15


根據FactSet最新調查，共34位分析師，對百度(BIDU-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.38元下修至11.2元，其中最高估值12.1元，最低估值9.95元，預估目標價為123.57元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.1(12.24)13.1214.0415.27
最低值9.95(9.95)9.2110.4914.94
平均值11.21(11.41)11.5512.5615.1
中位數11.2(11.38)11.5412.5715.1

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值210.87億225.74億245.80億255.77億
最低值195.74億199.68億209.15億229.93億
平均值198.61億208.70億221.85億242.85億
中位數198.01億208.10億220.79億242.85億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.829.504.442.957.78
營業收入155.45億155.13億193.03億183.67億189.98億

詳細資訊請看美股內頁：
百度(BIDU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBIDU

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