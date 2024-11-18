劍指Ray-Ban Meta！小米百度加入AI眼鏡戰局 美媒：2025年有望成AI智慧眼鏡元年
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-18 15:09
智慧眼鏡正成為 AI 技術落地應用的重要設備，中國手機大廠小米 (01810-HK) 與互聯網業者百度 (09888-HK)(BIDU-US) 近來也加入 AI 眼鏡的競爭行列，在百度上周二 (13 日) 發佈小度 AI 眼鏡後隔天，小米也傳出正計畫推出新一代 AI 眼鏡。
在百度世界 2024 大會上，百度發佈小度 AI 眼鏡，該產品具備第一視角拍攝、邊走邊問、識物百科、視聽翻譯等功能。根據百度集團副總裁、小度科技執行長李瑩介紹，該眼鏡是以百度文心大模型為技術基礎的「全球首款搭載中文大模型的原生 AI 眼鏡」，並稱該產品將於明年上半年正式上市。
小米上周三 (13 日) 也傳出數月前已跟歌爾達成合作，推出的產品以 Ray-Ban Meta 為對手，搭載 AI 功能、音訊耳機和攝像頭模組，預計在明年第二季發佈，小米估出貨量在 30 萬台以上。
《財富中文網》報導，小米和百度選擇將 AI 眼鏡產品與 Meta 和雷朋 (Ray-Ban) 合推的 Ray-Ban Meta 看齊是情理之中，從百度世界 2024 大會上發佈的資訊來看，小度 AI 眼鏡與 Meta 產品的功能重合度很高，且百度試圖在更多功能上有超過 Ray-Ban Meta 的表現。
兩者之間最值得關注差別在於，百度產品的 AI 功能是基於文心一言模型，而 Ray-Ban Meta 則是基於 Meta 公司開發的 Llama 3 大模型。
中國市場 AI 硬體競爭將主要在國內公司中展開，但國家之間激烈的技術競賽並不會因此轉變為各自發展。雖然中國公司在 AI 技術和大模型方面仍處在追趕階段，但進入技術與硬體相結合的領域，中國在產業鏈和供應鏈方面優勢便會得以充分發揮，尤其是對小米這類智慧硬體大廠而言更是如此。
在手機市場足夠成熟並陷入內卷之際，有潛力實現高度普及的新產品正成為中國公司的新戰場。
事實上，有多家中國公司在小米和百度之前便踏入智慧眼鏡領域。今年 8 月，AR 廠商雷鳥創新宣佈與博士眼鏡宣佈成立合資公司，共同開展新一代 AI 眼鏡研發設計、銷售、行銷與服務等工作，首款產品將於今年底發佈。
此外，華為早在 2019 年就與 Gentle Monster 合作推出 Eyewear 系列產品，並在之後的幾年反覆運算更新，去年 9 月推出的華為智慧眼鏡 2 已接入 AI 盤古大模型。0
報導最後指出，AI 智慧眼鏡真正的突破點無疑在 AI 技術本身，能將 AI 與眼鏡形態進行良好結合的公司才最可能率先從競爭中突圍。科技巨頭們的加入可能會加速這一進程，2025 年或將成為人們口中的「AI 智慧眼鏡元年」，但屬於這款設備的「iPhone4 時刻」可能還要再等等。
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