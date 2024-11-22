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鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估上修至-0.49元，預估目標價為14.08元

鉅亨網新聞中心 2024-11-22 20:15


根據FactSet最新調查，共34位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.5元上修至-0.49元，其中最高估值-0.34元，最低估值-1.48元，預估目標價為14.08元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值-0.34(-0.34)0.10.85
最低值-1.48(-1.48)-1.34-0.83
平均值-0.66(-0.66)-0.340.01
中位數-0.49(-0.5)-0.250.05

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值69.67億134.63億226.36億
最低值54.48億71.82億84.05億
平均值60.85億103.18億133.03億
中位數60.62億104.20億131.09億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.79-0.83-0.92-1.58-1.68
營業收入3.36億8.47億32.54億39.88億43.30億

詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSXPEV

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