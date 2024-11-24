AI伺服器明年出貨量成長率上看28% 台廠齊推新品搶攻商機
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-24 10:20
研調機構 TrendForce 預測，2024 年全球 AI 伺服器出貨量可望年增 42%，台廠已積極布局，技嘉 (2376-TW)、光寶科 (2301-TW)、華碩（2357-TW）、微星（2377-TW）等大廠於 SC24 超算大會展出新一代 AI 伺服器解決方案。
TrendForce 指出，2024 年全球 AI 伺服器出貨量可望年增 42%，2025 年在雲端服務供應商（CSP）及主權雲需求帶動下，出貨年增率將超過 28%，占整體伺服器比例達 15%，台廠已推出相關產品積極布局。
技嘉近期推出支援每機架 72 顆 GPU 的 GB200 NVL72 伺服器，另展出支援 NVIDIA HGX H200 平台的液冷與氣冷伺服器：近期獲美超微 (SMCI-US) 轉單效應備受矚目，GB200 伺服器也將於 2025 年首季出貨放量，後市備受期待。
光寶科則聚焦散熱技術，在今年 SC24 展出獲輝達認證的 600kW in-row CDU 液冷系統，並推出全液冷無風扇設計的 5600W 電源模組；總經理邱森彬表示，明年包括電源供應器（PSU）、機櫃（Rack）、機構件、液冷以及機櫃式電源（Power Shelf）等 AI 產品，有望突破一成。
華碩則展出搭載 NVIDIA GB200 Grace Blackwell 超級晶片的 ASUS AI POD，日前也提到已經在美國建置伺服器一條龍產線，並獲得輝達 (NVDA-US)GB200 訂單，力拚明年第一季出貨。
微星雖然較晚布局，近期在 SC24 也發表支援 AMD EPYC 9005 系列處理器的 OCP 模組化硬體平台，內部也積極擴編人才，規模來到近年來最大，積極跟上產業布局。
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