輝達財報靚助AI成長趨勢吃定心丸 法人看好供應鏈後市可期

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-24 10:40

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受惠高性能 AI 晶片銷售強勁，輝達 (NVDA-US) 第 3 季 EPS 達 0.81 美元，高於預期的 0.74 美元，單季營收 351 億美元，亦優於預期 332 億美元，然而，因為投資市場以超高標準看待，對於數字不全然買單，使得股價並未出現慶祝行情，但也再度映證市場對於輝達推出的 Blackwell 需求有增無減，甚至供不應求，台廠供應鏈營運及股價後市表現仍可期。

PGIM 保德信科技島基金經理人黃新迪表示，AI 所帶來的成長，明顯反映在台股與美股企業與基本面表現，像是近期經濟部公布 10 月外銷訂單金額 554.5 億美元，年增 4.9%，連續第 8 個月維持正成長。

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展望第四季表現有望更上一層樓，主要為受益於 AI 需求強勁，加上年終備貨需求，至於美國方面則是 4 大雲端龍頭廠紛紛上調明年資本支出，凸顯 AI 投資力道有增無減。

目前市場對於川普上台可能會帶來的不確定性出現觀望態度，不過，黃新迪指出，雖然短線台股可能受川普公布部會首長人事案，資金將隨政策流動，然而 AI 長期成長趨勢不變，特別是預期 2023 年至 2027 年，半導體產業的成長性以資料中心與伺服器的年均複合成長最佳，達 22% 之多，對於相關供應鏈廠商不啻為一大利多。

黃新迪認為，現階段季線位置預期有一定力道支撐，而上周五的大漲帶動，讓台股本周有望挑戰月線，惟外資期貨結算後空單仍有 3.8 萬口以上，後續仍需觀察外資期貨空單之變化。