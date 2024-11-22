〈航運指數〉SCFI連2跌 美西線運價連續重挫 跌逾2成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-22 17:59

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上海航交所今 (22) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周跌 91.82 點，來到 2160.08 點，呈現連 2 跌，美西線持續重挫，跌幅 8.6%，合計美西線 2 周來跌幅達 20%，反觀歐洲線趨穩持平。

本周遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上周跌 65 美元至 4997 美元，跌幅 1.28%。

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美西線每 FEU 報價則是續挫 360 美元，來到 3821 美元，跌幅達 8.61%，合計過去二周以來跌幅達 20%，是造成 SCFI 下滑主因。

而歐洲線運價跌 31 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 2481 美元，跌幅 1.23%。

地中海線則持平，每 TEU 為 3071 美元，小跌 9 美元。

貨攬業者說明，MSC(地中海航運) 持續下修美西價格的原因是，10 月黃金周空班已恢復正常，現有些美西南的船陸續正常營運，惟貨量沒有明顯的增加，因而反映在運價。