國建今年推案600億元近100%完銷 明年將推260億元案量
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-22 18:42
國建 (2501-TW) 今 (22) 召開法人說明會，國建指出，2024 年推案量 600 億元，國建分回 350 多億元，且在上半年推出的七案幾乎都已經 100% 完銷，2025 年則預計推出 6 案，估計推案量約 260 億元。
國建在 2024 年推出 7 大案，包括中和「META PARK」、內湖「國泰承真」、新莊「國泰．旭」、三重「RiVER PARK」、台中「國泰仰薈」、台南「國泰仰睦」，中和「METRO PARK」，合計總銷 600 億元，幾已全數完銷，只剩 2 間店面。
國建 2025 年預期推出 6 案，分回總銷約 260 億元。國建對 2025 年房市看法為中性偏樂觀，同時，台北市民生東路國泰建設大樓，目前已拆除，投入重建作業，未來將推 21 層商辦大樓出租。
國建在 2025 年合計有 5 案將完工入帳挹注營收，台北市包括包括南港「國泰悠陽」、南港「國泰悠境」，台中南屯「國泰 The Park」、台南安平「UNi PARK」、台中北屯的「國泰美禾」，估計分回總銷 159 億元。
國建 2024 年前三季財報營收 144.87 億元，稅後純益 9.71 億元，每股純益 0.84 元。
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