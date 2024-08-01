〈焦點股〉營建龍頭國建價量齊揚高踞所有均線之上

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-01 11:34

台股集中市場營建類股指數今 (1) 日盤中大漲以 714.69 點再創新高， 營建股龍頭國建 (2501-TW) 也在盤中爆發大量上漲 9.32%，最高價達 34 元，量能擴張到 1.7 萬張，並一舉站上所有均線，呈現價量齊揚的走勢。

國建預估 2024 年包括新北市總銷 20 億元「國泰和河」、桃園 25 億元「國泰溪境」、台中 47 億元「國泰 Most＋」全年完工交屋金額 92 億元，這三筆新案，在預售時銷售率都已 100% 完銷。國建預估的住宅推案推案儲備量超過 500 億元。同時，約有 40% 以上 推案儲備位於新竹以北的北部地區。

2024 年爲國建成立 60 周年， 今年國建將在北中南各地區推出 7 案，總銷約 600 億元，創下歷年新高。今年國建將在台灣北、中、南各地區推案達 600 億元，預估分回額約 300 餘億元，也將對未來持續 5 年的營收推進具有挹注效果。已推出推出新北指標大案中和「META PARK」、「METRO PARK」2 期總銷金額合計逾 320 億元。