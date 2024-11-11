緯創前三季獲利121億超越去年全年 斥資38億改良AI智慧園區建築
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-11 17:35
緯創 (3231-TW) 今 (11) 日公布第三季財報，前三季稅後純益 121.34 億元，年增近 5 成，超越去年全年表現。另外，董事會也同步通過以 38.96 億元，改良新竹 AI 智慧園區內的建築，並取得機器設備。
緯創第三季營收 2725.42 億元，季增 13.5%，年增 25.6%；毛利率 8.35%，季對季持平，年增 0.5 個百分點；營業利益 4.19%，季增 0.59 個百分點，年增 1.06 個百分點：稅後純益 41.99 億元，季減 4.8%，年減 10.7%，每股純益 1.47 元。
緯創前三季營收 7520.74 億元，年增 18.2%；毛利率 7.99%，年增 0.57 個百分點；營益率 3.61%，年增 0.96 個百分點；稅後純益 121.34 億元，年 49.2%，每股純益 4.26 元。
此外，緯創表示，為因應業務發展，董事會也於今天通過以不超過 38.96 億元的額度之內，進行新竹國際 AI 智慧園區內的建築物改良，並取得相關機器設備。
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