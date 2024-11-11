緯創前三季獲利121億超越去年全年 斥資38億改良AI智慧園區建築

緯創 ( 3231-TW ) 今 (11) 日公布第三季財報，前三季稅後純益 121.34 億元，年增近 5 成，超越去年全年表現。另外，董事會也同步通過以 38.96 億元，改良新竹 AI 智慧園區內的建築，並取得機器設備。

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此外，緯創表示，為因應業務發展，董事會也於今天通過以不超過 38.96 億元的額度之內，進行新竹國際 AI 智慧園區內的建築物改良，並取得相關機器設備。