search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

緯創砸4.9億參與元鈦現增 搶攻資料中心水冷散熱商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-26 18:46

cover image of news article
左至右為緯創董事長林憲銘、執行長林建勳。(鉅亨網資料照)

代工大廠緯創 (3231-TW) 董事會今 (26) 日決議通過，宣布斥資 4.9 億元，參與元鈦科技現金增資，進行策略投資，搶攻資料中心水冷散熱商機。 

緯創說明，擬以每股新台幣 60 元，認購元鈦 8167 仟普通股，總投資金額約新台幣 4.9 億元。待認購完成後，緯創對元鈦的持股比例為 25%。 

除了資料中心水冷散熱外，緯創也於 4 月投入無人載具領域，旗下子公司鼎創以新台幣 10 億元參與認購經緯航太科技之私募普通股。緯創指出，認購後緯創占經緯普通股的持股比例達 45.18%。 

文章標籤

緯創策略投資元鈦資料中心水冷散熱

相關行情

台股首頁我要存股
緯創107-0.93%
美元/台幣32.5540.34%

相關權證

緯創法興 槓桿9.93
緯創法興 槓桿8.52
加權指數法興 槓桿24.28
加權指數法興 槓桿24.0

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
緯創

85.71%

勝率

#波段回檔股

偏弱
緯創

85.71%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty