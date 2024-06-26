緯創砸4.9億參與元鈦現增 搶攻資料中心水冷散熱商機
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-26 18:46
代工大廠緯創 (3231-TW) 董事會今 (26) 日決議通過，宣布斥資 4.9 億元，參與元鈦科技現金增資，進行策略投資，搶攻資料中心水冷散熱商機。
緯創說明，擬以每股新台幣 60 元，認購元鈦 8167 仟普通股，總投資金額約新台幣 4.9 億元。待認購完成後，緯創對元鈦的持股比例為 25%。
除了資料中心水冷散熱外，緯創也於 4 月投入無人載具領域，旗下子公司鼎創以新台幣 10 億元參與認購經緯航太科技之私募普通股。緯創指出，認購後緯創占經緯普通股的持股比例達 45.18%。
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