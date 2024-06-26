緯創砸4.9億參與元鈦現增 搶攻資料中心水冷散熱商機

緯創說明，擬以每股 新台幣 60 元，認購元鈦 8167 仟普通股，總投資金額約 新台幣 4.9 億元。待認購完成後，緯創對元鈦的持股比例為 25%。

除了資料中心水冷散熱外，緯創也於 4 月投入無人載具領域，旗下子公司鼎創以新台幣 10 億元參與認購經緯航太科技之私募普通股。緯創指出，認購後緯創占經緯普通股的持股比例達 45.18%。