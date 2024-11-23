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做空AI跟做空整個人類沒兩樣，存股VS波段誰更安全？大盤又站回季線強力多頭來了？

摩爾投顧 - 陳冠廷分析師 2024-11-23 09:10

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做空AI跟做空整個人類沒兩樣，存股VS波段誰更安全？大盤又站回季線強力多頭來了？(圖:shutterstock)

巴菲特說，永遠不要做空美國，從 1984 年到今天為止，道瓊指數是持續創歷史新高，過程一定會有空頭，但空頭時間非常短暫，隨即多頭又再上攻，這就是數據，也是巴菲特很清楚的一點，所以就股票而言，巴菲特堅持只做多。


人類技術只會往前，AI 科技也只會更強，人類不可能把技術往後退，所以 AI 影響人類生活各層面會越來越深入，跟不要做空美國道理一樣，我認為也不要做空 AI，做空 AI 跟做空整個人類未來發展沒有兩樣。

存股 V.S. 波段操作，到底誰更安全，中鋼 (2002-TW) 和台塑 (1301-TW) 過去都是熱門存股標的，確實他們長時間都配發股利，但近 3 年來，中鋼和台塑表現就不好，股價甚至腰斬。存股最大的風險就是，需要用多年時間，去驗證到底是對還是錯，而任何公司，都是可能發生長期基本面的質量變化，白話文說，在科技日新月益，還有商業競爭，經濟趨勢改變等原因，很難保證一家公司永遠不變，而存股若存錯公司，幾年後才驗證是錯的，這樣的風險是很難承擔的。

大盤又站回季線之上，櫃買指數一度跌破年線超跌後已連續反攻，AI 仍是國際股市的未來，就選股策略而言，AI 仍是分兩種，第一梯隊的 AI 像鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、台積電 (2330-TW) 基本面已經很清楚，有甜甜價就可以波段佈局。另一種 AI 是像神達 (3706-TW)、金寶 (2312-TW)、泰金寶 - DR(9105)、鴻準 (2354-TW) 這種，給市場新的驚喜，股價反而更有爆發力。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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