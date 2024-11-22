輝達財報與展望雖不到「極佳」，但足以拉抬供應鏈比價補漲

永誠資產管理處 2024-11-22 17:00

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NVIDIA 關鍵數據與展望彙整

Q3 各項財務數據與 Q4 展望皆能達標賣方報告預期，但不及最樂觀與買方報告較嚴苛的預期。 ※註：在過去幾年除了突發的中國禁令，NVIDIA 從未在季報 Miss Consensus，公司展望一直較保守，基本上營收打敗預期的幅度落在 10%(本季幅度為七季以來最小)，因此繳出好表現，但不至極佳。

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※註：在過去幾年除了突發的中國禁令，NVIDIA 從未在季報 Miss Consensus，公司展望一直較保守，基本上營收打敗預期的幅度落在 10%(本季幅度為七季以來最小)，因此繳出好表現，但不至極佳。

公司說明與法人電話問答彙整

(一) 毛利率與財務預測: 本季季減至 75.0% 符合預期，主要是新產品的開發成本持續認列，因此預計 Blackwell 量產後，毛利率將下滑至 71~72.5% 左右，明年下半年伴隨規模效應，才重新回到 75%

關於費用與 EPS 展望推算: 營業費用 48 億、業外收入 4 億、稅率 16.5%±1%

→筆者預估 25Q4 401 億營收、EPS 0.90 元 (Non-GAAP)

(二) H200 本季破 10 億美元營收，Hopper 架構需求持續，下季持續季增，至少延續到明年下半年

(三) Blackwell 生產已經全面啟動，AI GPU 供不應求，BlackwellQ4 超越公司原先預估的數十億美元營收預期，產能爬坡進展順利，Q4 的供應量和計劃出貨量都超過預期，包含 CoreWeave、甲骨文等都已經拿到伺服器，以及隨後微軟的 GB200。

(四) Q3 Gaming 季增年增，受惠返校潮推升 RTX 終端需求。並持續為 Q4 節慶銷售旺季準備，預計從華碩和微星出貨搭載全新 GeForce RTX 的 AI PC，可配套微軟的 Copilot + 功能。

(五) 無論是數據中心、遊戲、專業視覺化都出現年增趨緩，主要是因基期墊高而放緩；僅汽車與機器人處於早期發展階段，年增加速從 37% 上升至 72%

(六) 黃仁勳面對川普新政府的潛在政策更動 (包含關稅、對中禁令…)，回應「無論新政府做什麼決定，輝達都會支持並完全遵守法規」

(七) 後續重要排程: 12/3 參與瑞銀 AI 大會、1/6~7 CES 展暨分析師問答會議、2/26 Q4 財報公布

NVIDIA 股價 (盤後下跌 5% 一路跌幅收斂，正式開盤跳漲開高走低回到平盤)

對供應鏈的影響與機會:

最重要的影響是直接證實並消除了對 GB200 延遲的疑慮，從 (四) 可得知，這句話釋出後盤後股價見低點，往後一路到正式開盤股價跌幅收斂走高。調高超越原先的出貨預期，從 CSP 廠商等大客戶的資本支出(需求)，到供給面疑慮的消除，使 AI 伺服器供應鏈仍居於高速成長的出貨期待呈現利空。

另外，可留意的是 Hopper 的延續力道強，此有利於台股供應鏈的二線廠商，因為初期尚無法通過認證並出貨 Blackwell 相關零組件，輝達對 Hopper 持續季增且延續到 25 上半年的強勢展望，有助低檔修正過後的供應鏈標的，展開評價回升

在 2025 年 1 月的 CES 展，已知 AMD、NVIDIA 都將推出多款全新 Gaming GPU，搭配 AI PC 新機持續順勢推出，看好 2377 微星為首，與主機板卡、散熱等供應鏈，在股價低位階，後續有潛在題材新聞可期。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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