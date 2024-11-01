研華Q3每股賺2.61元 Q4營收獲利估續揚
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-01 09:32
工業電腦大廠研華 (2395-TW) 公告第三季財報，稅後純益 22.57 億元，季增 6.8%、年減 12.6%，每股純益 2.61 元；累計前三季稅後純益 63.64 億元，年減 26%，每股純益 7.39 元。
研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，整體接單狀況保持回溫向上，第四季維持營收獲利逐季上揚；第三季接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 為 1.07，三大區域動能皆轉強且符合預期，北美、歐洲及中國的分別為 1.11、1.16 及 1.01。
研華第三季營收 149.49 億元，季增 2.1%、年減 0.4%；毛利率 41.3%，季增 0.8 個百分點、年增 1.2 個百分點；營業利益 24.52 億元，季增 13.2%、年減 2.1%；營益率 16.4%，季增 1.6 個百分點、年減 0.3 個百分點。
累計研華前三季營收 434.72 億元，年減 12%、毛利率 40.6%、年增 0.3 個百分點、年減 4.1 個百分點、營業利益 65.35 億元，年減 30.7%、營益率 15%，年減 4.1 個百分點。
以區域別而言，僅台灣市場表現突出，年對年增長 18%，主要仍受惠於半導體設備、博弈及機械自動化專案的帶動，然北美、歐洲、及北亞市場較去年同期雙位數年減；中國及新興市場則個位數衰退。
各事業群表現方面，工業物聯網事業群 (Industrial-IoT Group，IIoT) 為個位數衰退，其餘事業群均較去年同期雙位數年減。
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