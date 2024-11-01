研華Q3每股賺2.61元 Q4營收獲利估續揚

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，整體接單狀況保持回溫向上，第四季維持營收獲利逐季上揚；第三季接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 為 1.07，三大區域動能皆轉強且符合預期，北美、歐洲及中國的分別為 1.11、1.16 及 1.01。

‌



以區域別而言，僅台灣市場表現突出，年對年增長 18%，主要仍受惠於半導體設備、博弈及機械自動化專案的帶動，然北美、歐洲、及北亞市場較去年同期雙位數年減；中國及新興市場則個位數衰退。