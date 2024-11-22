凱基銀行敦北分行遷址開幕 全方位服務再升級

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-22 14:27

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凱基銀行秉持深耕在地、擴大服務網絡的理念，將原民生分行遷至台北市敦化北路 167 號，並更名為「敦北分行」，今 (22) 日舉行分行搬遷開幕典禮，由凱基金控董事長王銘陽、凱基銀行董事長楊文鈞親自主持剪綵儀式，與現場貴賓共同見證這一重要時刻。未來，敦北分行將以嶄新風貌深耕在地客戶服務，整合凱基金控集團資源，並持續落實「以客戶為中心」的企業價值，提供客戶全方位優質金融服務。

為提升客戶服務體驗，敦北分行的營業廳空間仍延續近期的分行設計風格，將分行部分空間開放提供與國內新銳畫家合作策展，並藉由空間規劃，適度引入敦北林蔭大道綠意，讓上門洽辦業務的客戶有更加開放舒適的服務空間，優化整體客戶服務體驗。此外，敦北分行與鄰近的凱基金控總部大樓及凱基人壽大樓形成三點一線的金三角，象徵凱基金控整合集團資源，提供全方位理財服務，致力於成為敦北民生商圈當地居民與企業的一站式金融服務平台。

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凱基銀行歡慶敦北分行開幕，即日起至 11 月 30 日止，新戶來行承作美元定存可享有最高 5.4% 高利優惠。此外，同時開立集團子公司凱基證券帳戶，並線上完成交割戶綁定，即可獲得日式陶瓷碗 2 入組，並享有每月 30 次 ATM 跨行提款免手續費優惠。