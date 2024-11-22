〈陸股盤後〉市場輪動加速 三大股指挫逾3% 滬指摔落3300點 金融、科技股領跌

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-22 16:20

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中國 A 股三大指數周五 (22 日) 開低走低，終場齊步挫跌，金融與半導體族群領跌，上證指數(SSEC) 失守 3300 點大關，全市場逾 4900 檔個股

滬指周五收盤跌 3.06% 至 3267.19 點，深證成指 (SZI) 挫 3.52% 至 10438.72 點，創業板指跌 3.98% 至 2175.57 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.8325 兆元。

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大盤方面，金融、消費、新能源、醫藥、汽車與科技股集體走低，東方證券、渤海租賃、弘業期貨、新華保險與中國人壽等超跌 5%，東方生物、常山藥業、微芯生物與益方生物等跌超 8%，時創能源、燕東微、蘇州固锝、敏芯股份、臻鐳科技跟東方日昇等能源科技類股也跌超 7%。此外，釀酒、原物料"、農業、銀行等族群也都走弱。

根據 Wind 統計數據，滬深北三市共 428 檔股票上漲，4914 檔下跌，平盤有 23 檔股票。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 89 檔股票漲幅在 9% 以上，70 檔股票跌幅在 9% 以上。

分析人士表示，周五大跌主要有兩大原因，一方面因為外部消息擾動，另一方面則是市場近來輪動速度加快，沒有明確主線，部分資金選擇抱團高價股，這些舉動都加劇市場觀望心態。

海通證券首席經濟學家、研究所所長荀玉根說，長期來看，股市報酬率高於債市和黃金。今年 9 月 24 日以來的行情可能是新一輪周期的開始，行情初期政策面好轉「心動」階段難免有波動。隨著政策持續發力，基本面終將改善。

中原證券指出，目前滬指與創業板指平均本益比分別為 14.2 倍、37.24 倍，處於近三年中位數平均水平，適合中長期佈局。隨著國內宏觀調控、促進成長政策持續落實，未來股指料將維持震盪上漲格局，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化。短線宜專注軟體開發、家電、遊戲及電源設備等產業的投資機會。

東莞證券也說，隨著多地新一輪存量隱性債務置換債券發行計劃披露，政府債券供給有望放量，中國央行有望增加資金投放進行配合，此前央行曾稱今年內還有 1 到 2 次降準空間，且年底 MLF 到期洪峰，因而近期關於降準的預期升溫。雖然近期海外環境不確定性加大，但考慮到目前最大規模的一攬子化債方案已經落地、房地產稅收等新政也將陸續執行，投資人可能更關注擴內需及政策重點發力方向。