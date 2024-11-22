瑞銀2025投資展望：掌握關鍵「5D」無懼多空 看好標普500明年上6600點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-22 12:26

‌



時序將邁入 2025 年，瑞銀全球財富管理投資總監辦公室（CIO）檢視了將影響這個十年期間下個階段的幾個關鍵趨勢，包括美國政治環境變動、變革式創新以及利率調降。展望未來，「債務、去全球化、人口結構、去碳化及數位化」等 5D 因素，依然是未來幾年內推升市場與經濟的關鍵；標普 500 可能會在 2025 年底以前達到 6,600 點，主要來自美國經濟穩健成長、利率下調及人工智慧（AI）技術發展等因素的支撐。

自 2020 年代開始迄今，全球股票市場上漲了約 50%、GDP 成長超過 30%，美國企業獲利則呈現接近翻倍的成長。而這些成果都是在面臨前所未有的全球性封鎖、東歐與中東戰爭爆發、及幾十年來最大幅度的升息與通貨膨脹率上揚等挑戰所達成的。瑞銀 CIO《2025 年度展望》中，分享了投資人在邁向 20 年代後半階段時所應注意的各項發展。

隨著川普當選總統，美國經濟與地緣政治環境可能開始產生變化。關稅尤其可能中斷貿易、減少美國國內需求以及推升通貨膨脹。關稅衝擊可能會觸發停滯性通膨的下行情境，但與各貿易夥伴之間的協商或國內的法律挑戰，可能會降低其範圍與影響。而減稅與放鬆管制等措施，可能會支撐更正向的市場環境。

‌



在此基礎下，CIO 認為標普 500 可能會在 2025 年底以前達到 6,600 點，主要來自美國經濟穩健成長、利率下調及人工智慧（AI）技術發展等因素的支撐。

其他國家方面，在亞洲，中國成長可能趨緩，被動式的財政刺激措施，不太可能完全抵銷關稅與結構性挑戰的衝擊，印度則預期將持續創造更強勁的成長績效。歐洲方面，各國的成長趨勢可能不盡相同且力道已有所減弱，惟若薪資成長趨勢持續且利率調降，應能有所改善。西班牙、英國與瑞士的表現較佳，成長率超過 1%，德國、法國與義大利的成長趨勢則較為緩和，約為 1%。

《2025 年度展望》報告強調了於來年應注意的下列投資看法：

• 為更低利率環境作好準備：在央行將進一步降息的情況下，現金報酬率將會持續縮減，而投資級債券則可提供具吸引力的殖利率與資本利得潛能，美元總預期報酬率落在中等個位數區間。

• 轉換型創新機會：人工智慧與能源及資源，是股票市場的兩大投資機會，擁有提供顯著且持續獲利成長的潛能，因此可為此等領域的投資人賺取長期卓越報酬。

• 美元區間操作： 在各項短期正面驅動因素（包括美國勞動市場與關稅）及較長期不利因素（包括價格過高）的交互影響下，美元表現可能因此受到影響。投資人應運用美元走強的機會減持美元部位。

• 看好黃金表現： 利率調降、地緣政治風險持續以及美國國債疑慮等因素，在 2025 年應可持續支撐黃金的表現。黃銅與其他過渡金屬亦可能擁有長期投資機會，主因發電、儲存與電力傳輸的需求與投資都持續增加。

• 不動產機會到來： 住宅與商用不動產投資展望明朗。在供給受限且需求持續上揚的情況下，物流、資料中心與集合住宅等產業都將具有投資機會。

展望更遠的未來，債務（debt）、去全球化（deglobalization）、人口結構（demographics）、去碳化（decarbonization）與數位化（digitalization）等 5D，依然是未來幾年內推升市場與經濟的關鍵因素，為投資人同時帶來機會與風險。這些因素應可帶來更高的成長，譬如受到人工智慧（可能是本世紀最具影響力的創新因素）、通貨膨脹率上揚（因去全球化貿易數量增加）及能源價格上揚（因去碳化活動所影響）等因素所推動。