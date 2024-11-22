〈貴金屬盤後〉輝達財測令人失望 俄烏戰爭升級 避險需求推動 黃金登逾一周高點
鉅亨網編譯許家華 2024-11-22 06:25
現貨黃金價格周四 (21 日) 連續第四個交易日上漲，觸及一周多高點，係因人工智慧領導者輝達 (NVDA-US)營收財測不佳以及俄烏緊張局勢加劇，避險需求飆升。
High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 表示：「過去幾天，這確實是撼動黃金市場的主要地緣政治因素，俄烏緊張局勢升級是最引人注目的市場驅動力。」
全球危機期間投資人通常湧向避險資產，自去年 10 月中東衝突爆發以來，金價已飆漲創下多個歷史新高。
隨著美國否決聯合國加薩停火決議，接著俄烏緊張局勢再升級，地緣政治風險溢價居高不下，確保了黃金持久的吸引力。Meger 補充道，輝達公佈財報後美股下跌，投資人湧向黃金市場尋求避險。
現貨黃金價格本周迄今已上漲 4%，這是自 4 月以來的最佳表現，黃金也自上周創下 3 年多最大單周跌幅的走勢中恢復過來。
上周美元因受到「川普貿易」的提振而飆升，進而令黃金等美元計價的大宗商品承壓。
Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 報告指出：「黃金多頭下個上行目標價是收登在 2700 美元的堅實阻力位之上。」
美券商預計，總統當選人川普 (Donald Trump) 提出的關稅政策可能引發全球市場波動和通膨，限制各國央行放鬆貨幣政策的能力。
同時，路透社民調顯示，大多數經濟學家預計聯準會將在 12 月降息，且 2025 年降息幅度預計較小。
投資者也聚焦本周排定發表演說的幾位聯準會官員。市場對 12 月降息的預期明顯減弱，降息可能性自一周前的 82.5% 大幅下降至當前的 56%。
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