〈貴金屬盤後〉俄烏緊張局勢加劇 避險買盤不斷 黃金連漲3日

鉅亨網編譯許家華 2024-11-21 06:48

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黃金價格周三 (20 日) 連續第三個交易日上漲，登一周高點，係因俄烏緊張局勢升級，導致地緣政治不安情緒加劇，投資者尋求黃金避險。

現貨黃金上漲 0.6% 至每盎司 2647.43 美元，觸及 11 月 11 日早盤以來的最高水準。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.8%，收每盎司 2651.70 美元。

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因應烏克蘭首次對俄羅斯領土進行遠程導彈襲擊，俄羅斯總統普丁修改核武準則，降低以核武回擊的門檻以應對更廣泛的常規攻擊，導致地緣政治緊張局勢加劇。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 表示：「這顯然引發避險買盤。」「最近幾周逆相關性重新發揮作用，且美元走強對黃金漲勢構成一定的阻力。」

投資人注意力也聚集在本周將發表演說的聯準會 (Fed) 官員身上。市場對 12 月降息的預期大幅下降，目前的可能性為 55.7%，自一周前的 82.5% 大幅下降。

ANZ 銀行報告指出，「Fed 若 12 月暫停降息，恐抑制短期金價，但寬鬆的貨幣週期、宏觀經濟和地緣政治的不確定性以及健康的實物需求將維持積極的黃金市場情緒。」

美券商大致認為，川普當選後，其擬議的關稅將加劇全球市場的波動，引發通膨壓力，進而縮限各國央行放寬貨幣政策的範圍。

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