比特幣叩關10萬美元 為何還能繼續漲下去？
鉅亨網編譯許家華 2024-11-22 10:09
比特幣延續創紀錄的漲勢，周四稍早首次飆升至貼近六位數，當日下午 3 點的價格達到 98558 美元，早些時候曾觸及 99,027 美元，這是比特幣連續第四天創下新高。
市場分析師預測，100000 美元將是這波漲勢的下一個目標。
比特幣價格的上漲受到多重因素的推動，包括甫當選的美國下屆總統川普對加密貨幣友好的政策、可能建立比特幣戰略儲備的計畫、MicroStrategy (MSTR-US) 公司大規模購買比特幣的行動，以及比特幣 ETF 選擇權交易啟動。自 11 月 5 日以來，比特幣的價格已上漲了 40%。
XS.com 分析師 Antonio Di Giacomo 表示，隨著川普可能放寬對加密貨幣行業的監管，機構投資者也正積極湧入交易所交易基金 (ETF)，比特幣突破六位數的可能性越來越高。此外，川普提名 Cantor Fitzgerald 執行長 Howard Lutnick 擔任商務部長，這位被視為比特幣支持者的官員的任命也進一步提振了市場信心。
本周初媒體報導，川普媒體與科技集團 (DJT-US) 正在磋商收購數位資產交易平台 Bakkt，但 Bakkt 拒絕置評。川普在競選期間表示，他將建立「國家比特幣戰略儲備」。
MicroStrategy 也推高了比特幣的價格。MicroStrategy 作為最大的比特幣持有者之一，持有 331200 個比特幣，市值超過 310 億美元，雖然歷經驚人漲勢後，周一股價下跌 4% 稍作休息，但今年迄今漲幅已逾 600%。
除了政治因素，最近比特幣的另一個推動力是：iShares 比特幣信託 ETF（IBIT）的期權交易啟動，該基金在周四上漲 2.1%。目前，比特幣的市場價值已達到 1.9 兆美元。
儘管市場情緒高漲，但比特幣未來的走勢仍然不確定，無論是持續上漲還是可能回調，仍需密切關注市場動態。
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