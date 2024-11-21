馬斯克「政府效率部」工作計畫曝光：大規模裁員、減少行政管理！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-21 15:00

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俗話說得好，新官上任三把火。「馬部長」還沒上任，就已經準備好幫美國準總統川普大刀闊斧地改革新政府了。馬斯克和美國企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）周三（20 日）提出了「政府效率部」（DOGE）的工作計畫。

他們在《華爾街日報》的聯名文章中表示，DOGE 將確定「數千條」法規，供川普取消。他們認為，這些法規將為政府「大規模裁員」提供了依據。

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「我們兩人將為 DOGE 的每一步改革提供建議，以推行三大改革：取消監管、減少行政管理和樽節成本。我們會特別重視透過現有立法的行政行動來推動變革，而不是新的法律。」

馬斯克和拉馬斯瓦米指出，大幅減少法規應該允許「至少」按比例削減政府工作人員。

兩人在專欄文章中寫道：「大幅減少聯邦法規，為整個聯邦官僚機關大規模裁員提供了合理邏輯。不僅可以用更少的人力執行更少的法規，而且機關的權力範圍得到適當限制，它就會制定更少的法規。」

馬斯克和拉馬斯瓦米還先發制人地回應了有關公務員保護的爭論，這些爭論可能會阻止川普解雇聯邦工作人員。

「這些保護措施的目的，是保護員工免受政治報復。」他們寫道：「但該法規允許不針對特定員工的『裁撤』。該法規進一步授權總統『制定管理競爭性服務的規則』。這種權力很廣泛。」

「有了這項權力，川普可以實施任何數量的『管理競爭性服務的規則』，從大規模解雇到將聯邦機關遷出華盛頓地區，這些新規將限制行政部門的過度增長。」他們說。

面對潛在大規模裁員，政府工作人員已經動員起來：他們聘請了律師，準備展開公共活動，也希望國會能夠介入。