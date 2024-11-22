川普放話徵60%關稅 中方這麼回：會引發美國通膨！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-22 12:52

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中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文周五（22 日）上午被問到如何評估美國準總統川普計劃針對中國商品徵收 60% 關稅時表示，這麼做必然導致消費者支付價格上漲，而物價上揚會引發通膨。

中國國務院新聞辦公室周五舉行國務院政策例行吹風會。有記者提問，川普在競選美國總統時表示，他計劃對中國徵收 60% 關稅，此舉會對中國出口產生多大影響？中方如何看待這一現象？王受文做出上述回覆。

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王受文表示，中國經濟已經表現出非常強的韌性，潛力大、活力足。中方正在建立以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，有能力化解和抵禦外部衝擊帶來的影響。

王受文說，歷史已經表明，一個國家對中國加徵關稅並沒有解決這個國家自身貿易逆差問題。相反的，它推高了這個國家從中國以及從其他國家進口產品的價格。因為最終關稅是由進口國的消費者和最終用戶支付，它必然導致消費者支付價格上漲，而物價上漲會引發通貨膨脹。

王受文指出，中國和美國是世界上最大的兩個經濟體，兩國經濟有很強的互補性。中方認為，如果中國和美國能夠在經貿方面保持一個穩定、健康、可持續的發展態勢，既有利於中國人民、美國人民，也有利於世界各國人民，這也是國際社會的期待。

王受文強調，中方願意本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，與美方展開對話，拓展合作領域，管控分歧，推動雙邊經貿行穩致遠。

據《華爾街日報》周三報導，就在美國大選日當天晚上 9 點，美國護膚品公司 Bare Botanics 創始人 Jason Junod，從各州計票結果中已經大致心中有數：川普即將重返白宮……

當晚，他迅速聯繫了中國的供應商，以大約 5 萬美元的價格採購了一整年的存貨——這是他能有地方存放的最多庫存空間。

Junod 希望能趕在明年 1 月川普就職日前，將大約 30,000 支洗澡刷和搓澡手套運到 Bare Botanics 位於美國威斯康辛州麥迪遜的工廠。

他擔憂的是，川普可能會兌現競選承諾，在上台後對所有中國商品徵收 60% 高額關稅，並對美國進口的其他所有商品徵收最高 20% 的關稅。

與 Junod 有著類似想法的美國企業高層，還不在少數。

不少美國零售商正在重新拾起他們在川普第一任期內使用過的招數：在關稅正式上路前先囤積進口商品。