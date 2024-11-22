輝達Q3毛利率下滑 是警訊亦或投資者見樹不見林？

鉅亨網編譯許家華 2024-11-22 13:04

‌



輝達 (NVDA-US) 本周三 (20 日) 公佈第三季財報，儘管營收幾乎增加一倍，但毛利率卻下滑，且預期第四季還會再下降，導致盤後股價一度重挫達到 5.5%，爾後雖有所收斂，但仍呈下跌，這是高標的投資人太過「吹毛求疵」，還是真正的警訊？

按通用會計準則（GAAP）計算，輝達第三季毛利率小幅下滑至 74.6%，低於第二季的 75.1%，但略高於去年同期的 74.0%。以非 GAAP 會計，第三季的毛利率為 75.0%，也低於第二季的 75.7%，與去年同期持平。輝達預計，第四季的毛利率將進一步下滑，GAAP 和非 GAAP 毛利率預計分別為 73% 和 73.5%，上下浮動 50 個基點。

‌



排名第三 沒有掌聲 只有質疑：為何沒拿第一

儘管毛利率下滑在預期之中，投資者在財報發布後對輝達的表現感到失望，導致其在盤後交易中下跌。分析師指出，73% 的 GAAP 毛利率在整個半導體產業仍然是一個相對高的數字，許多公司都在努力實現超過 70% 的毛利率。

輝達今年迄今的股價已接近 200% 的漲幅，投資人顯然希望看到更高的毛利率。然而，一些分析師在財報發布前就已開始討論毛利率問題，認為這與輝達向 Blackwell 系列晶片的重大產品轉型有關。 Susquehanna Financial Group 的分析師 Chris Rolland 表示，新產品的推出為毛利率帶來了不確定性，轉型過程中成本可能會增加。

Third Bridge 分析師 Lucas Keh 也提到，輝達對 Blackwell 系列產品的初期定價可能會較低，以鼓勵用戶採用新產品。根據 FactSet 的數據，輝達目前的毛利率在半導體公司中排名第三，僅次於 Arm Holdings (ARM-US) (97%) 和博通 (AVGO-US) (76.6%)。

在財報電話會上，投資人向輝達財務長 Colette Kress 和執行長黃仁勳詢問毛利率何時能反彈。Kress 表示，預計毛利率在 2025 年之前有可能反彈至 74%-76% 的水平。

此外，輝達給出的第四季營收預測為 375 億美元（上下浮動 2%），低於市場先前預期的 390 億美元至 410 億美元，也與產品轉型及 Blackwell 系列產品的低於預期定價有關。