輝達財報靚股價卻翻臉 本土法人續看旺後市
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-21 18:34
全球 AI 晶片龍頭輝達 (NVIDIA) (NVDA-US) 揭曉 2025 年第 3 季財報，營收及獲利皆優於市場預期，但外資寄予高度期待，盤後股價意外走低，並未出現慶祝行情，不過，本土法人中國信託投信認為，隨著新一代 Blackwell 系列晶片即將在明年全面量產，加上 AI 需求持續強勁成長，看好其後市發展，輝達股價今年有望再創新高。
輝達第三季度營收達 350.8 億美元，較去年同期成長 94%，優於市場預期的 331.6 億美元；調整後每股盈餘為 0.81 美元優於預期的 0.75 美元。其中，數據中心業務收入達 308 億美元，年增 112%，為公司主要成長動能。
輝達財務長 Colette Kress 表示，雖然 Blackwell 和 Hopper 系列在供應方面受到一些限制，但目前 H200 晶片出貨量仍呈現「顯著成長」。市場預期，隨著 Blackwell 系列交貨量持續提升，將進一步推動公司業績成長。
輝達新舊產品交替 明年上半年迎黃金交叉
中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇指出，輝達目前正處於產品更新的關鍵過渡期。新一代 Blackwell 系列晶片需求非常強勁，雖然受到供應鏈限制影響出貨量，但前一代 Hopper 系列需求仍持續強勁。更重要的是，預期明年第 2 季 Blackwell 系列的營收貢獻將超越 Hopper 系列，形成營收黃金交叉。
輝達財務長 Colette Kress 表示，雖然 Blackwell 和 Hopper 系列在供應方面受到一些限制，但目前 H200 晶片出貨量仍呈現「顯著成長」。市場預期，隨著 Blackwell 系列良率改善，將進一步推動公司業績成長。
楊士醇認為，AI 模型的前期訓練、後期調整，以及實際運用等各個階段的市場需求都維持強勁，將推動未來數年 AI 晶片需求增長；此外，AI、機器學習、IT 工作流程及雲端遷移等因素，也將支撐數據中心未來數年的成長動能。
美股昨日收盤平穩，道瓊工業指數上漲 0.32%，標普 500 指數變動不大，那斯達克指數小跌 0.11%。楊士醇指出，市場對輝達財報反應謹慎，但經濟基本面並未顯示重大放緩跡象。綜合來看，輝達這份財報雖未能滿足市場高標，但基本面依然穩健，隨著新舊產品交替效應逐步顯現，加上 AI 需求持續強勁，後市發展值得期待。
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