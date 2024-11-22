力拚解禁i16銷售！蘋果將投資金額提高十倍至1億美元 印尼政府希望再加碼

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-22 17:17

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印尼上月因蘋果 (AAPL-US) 未遵守本地製造規定而禁止 iPhone 16 在當地銷售，之後蘋果提出兩年內投資印尼 1 億美元來換取解禁，但最新卻傳出印尼希望蘋果的投資金額能再加碼。該禁令的目的是保護當地工業和就業。

根據印尼國營媒體報導，該國工業部週四 (21 日) 會見蘋果代表，討論蘋果在兩年內投資 1 億美元的提議。這筆投資將用於在印尼設立一個研發中心和專業發展學院。蘋果還計劃從 2025 年 7 月開始生產配件產品元件，專門用於蘋果的 AirPods Max。

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雖然蘋果的新提案是之前報導的 1000 萬美元投資計畫的 10 倍，但印尼政府仍努力讓蘋果加碼，以獲得「公平」的承諾。

印尼工業部發言人 Hendri Antoni Arif 週四告訴國營媒體說：「從政府的角度來看，我們當然希望這筆投資更大。」

Arif 表示，更大的投資將有助於印尼製造業的發展，且印尼國內工業有能力支援蘋果設備的生產，如充電器和配件。

專門研究蘋果策略的 Canalyst 分析師 Le Xu 表示，雖然印尼對蘋果來說是一個小市場，但它也提供了成長機會，因為它擁有世界第四多的人口。印尼年輕人喜歡技術事務，數位素養不斷提升，這與蘋果擴大全球銷售策略的目的一致

Xu 指出，印尼還擁有製造和組裝的潛力，可支持蘋果實現供應鏈多元化的努力。

他認為，要在這個市場取得成功需要長期策略，蘋果的投資邀約展現出遵守當地法規，並為未來成長鋪平道路的承諾。