輝達美股盤前下跌3% 分析師仍給予「跑贏大盤」評級

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-21 19:10

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由於輝達 (NVDA-US) 周三 (20 日) 盤後財報雖然優於預期，但不像過去那樣亮眼，輝達在周四美股盤前下跌約 3.2%，不過多家分析師仍看好 AI 需求，給出這支股票「跑贏大盤」的評級。

輝達財報公布的營收為 350.8 億美元，年增 94%，超過 LSEG 分析師預測的 331.6 億美元。調整後每股收益為 81 美分，也高於分析師預期。

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儘管如此，金融服務公司貝爾德 (Baird) 周四將輝達股票的目標股價從先前的 150 美元上調至 195 美元，同時維持該股跑贏大盤的評級。Baird 認為，市場對輝達 Blackwell 產品的需求和報價請求 (RFQ) 十分強勁，需求並未放緩，預計資料中心現代化的趨勢將在未來五年內持續。

此外，Raymond James 維持對輝達的強力買入評級，目標價為 170 美元，凸顯這家公司強勁的第三季業績和樂觀的第四季度前景。