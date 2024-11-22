外資看明年中國經濟 大摩：逆風前行的持久戰 2兆人民幣消費刺激值得期待

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-22 11:28

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隨著 2024 年即將步入倒數一個月，摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 對中國經濟做出最新預測，認為中國經濟面臨通縮壓力和外部經濟逆風，未來幾年將是打破通縮的持久戰，政府將分階段推出溫和刺激政策。

大摩指出，明年與後年將是打破通縮的持久戰，在此期間會有第二波政策陸續推出，料將於未來 3 到 5 個月內發佈。這些政策總量可能佔 GDP 的一點多百分點，規模較為溫和，並且大部分資金仍將投向傳統領域，如基建、能源和產能擴張等，而社會保障福利和消費需求領域涉及較少。

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至於即將上台的共和黨政府政策，尤其是加徵關稅政策，大摩認為將對全球和中國經濟產生重大影響。若採取全球性加稅，將嚴重衝擊全球投資信心和貿易。若美國採取四面出擊策略，將嚴重拖累包括中國企業在內的全球企業投資信心、貿易週期及外國直接投資 (FDI)。

至於如何應對川普 2.0 時代的新挑戰，大摩則表示，自 2018 年以來，中國透過出口更多高附加值商品如汽車、高端資本品等實現產品升級，並減少對美國市場依賴，增加了新興市場份額。目前，中國出口到新興市場佔比已從 2018 年的約 1/3 上升至 43%。這種多元化戰略抵消部分關稅影響，即使川普再次單獨針對中國加徵高關稅，中國企業也具備更強應變能力。

考量到川普新政府上台後對中加稅已成為基準情形，中國目前應對政策預案正在準備中，但由於美國關稅方案存在不確定性，中國提前出招刺激經濟的可能性較小。 初期政策可能相對被動且反應式，並且重點仍在供給側改革，以保證產業鏈自給自足的重要性。若美大幅加稅且需求端政策持續缺席，加劇產能過剩問題，不排除第二季後通縮將惡化，進而倒逼決策層推出更獨立於消費端的政策。

大摩還認為，中國第二波政策預計將在 12 月中央經濟工作會議定調，並在明年 3 月兩會公佈具體金額和投向。這些增量政策可能包括更多用於生產端供給端的基建專案，以及一些消費品以舊換新和中低收入群體補貼，但總體金額佔比不高，僅千億人民幣級別，主要因為決策層仍需時間打破思維定勢，更傾向通過財政經營性收入而非舉債方式來刺激消費，因此短期內消費刺激規模有限，以供給側改革為主。總體來看，實現經濟增速反彈特別是名義 GDP 反彈仍需一段時間

大摩也預測，未來中國可能推出更強有力的第三波改革與刺激結合的政策，以打破通縮，實現經濟復甦。這些措施也許涉及社會保障改革、中央政府資產負債表救助地產及人口生育政策的大規模補貼等，但這類重大舉措尚未明確時程表，可能在明年第二季或年底推出。因此，中國今明兩年經濟仍處於走出通縮的持久戰階段，需要經歷艱難探索才能回歸理性。

在全球經濟展望方面，大摩預估全球實質 GDP 增速未來兩年預計維持在 3% 左右，低於 3.5% 的長期平均值，且隨著抗通膨進程進入下半場，各個主要經濟體通膨因貨幣緊縮和供應鏈恢復從高位回落，但仍高於央行目標。新興市場受全球貿易摩擦衝擊顯著，出口國將直接受到影響，進口國則因價格上漲間接衝擊國內消費和投資。因此，全球經濟面臨不同挑戰，但整體處於消化期，上行空間有限。