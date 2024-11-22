俄烏局勢升溫 國際油價走高

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-22 00:10

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俄羅斯與烏克蘭周四 (21 日) 雙方互相發射導彈攻擊之後，國際油價漲逾 1%，對於緊張政治局勢的擔憂掩蓋過美國原油庫存噌幅超預期的影響。

據了解，烏克蘭周三向俄羅斯發射英國巡航導彈，這是該國在發射美國飛彈一天後獲准以這種方式使用的最新西方武器。

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俄羅斯表示，使用西方武器攻擊邊境領土，將是衝突的重大升級。基輔則表示，為保衛自己，必須能夠打擊俄羅斯用於支持莫斯科入侵的基地。俄羅斯入侵烏克蘭在本周已進入第 1,000 天。

截稿前，明年 1 月交割的布蘭特原油期貨上漲 1.55%，至每桶 73.94 美元；明年 1 月到期的西德州原油期貨上漲 1.60%，至每桶 69.85 美元。

荷蘭國際集團 (ING) 分析師在報告中表示：「對石油而言，風險在於烏克蘭是否將俄羅斯的能源基礎設施作為攻擊目標，而另一個風險是俄羅斯如何應對這些攻擊的不確定性。 」

另一方面，中國周四宣布促進貿易的政策措施，包括支持能源產品進口，因為大眾擔心美國當選總統川普威脅要徵收關稅。

與此同時，3 位熟悉石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 的知情人士表示，由於全球石油需求疲軟，OPEC + 可能會在 12 月 1 日的會議上再次推遲恢復增產計畫。

OPEC + 由石油輸出國組織 (OPEC) 和俄羅斯等盟國組成，產量約占全球的一半。OPEC + 最初計劃從 2024 年底到 2025 年逐步扭轉減產政策以提升油價。

除此之外，截至 11 月 15 日當周，美國原油庫存增加 54.5 萬桶，至 4.303 億桶，超過分析師預期，讓石油市場承壓。